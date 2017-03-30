Китайским инвесторам презентовали место под строительство цементного завода в Амурской области

В правительстве Амурской области делегация китайской компании «Север-цемент», представители министерства природных ресурсов Приамурья, министерства экономического развития, министерства ВЭСТиП, департамента по недропользованию, геологи и другие специалисты провели переговоры по поводу строительства нового цементного завода.

Гостям из КНР презентовали Чагоянское месторождение, которое и станет главным источником сырья для будущего производства.

Заместитель министра природных ресурсов Амурской области Сергей Козырев отметил, что месторождение должно быть привлекательно для инвесторов, поскольку находится сравнительно недалеко от областного центра. Месторождение делится на несколько участков. На двух из них в небольших объемах идет добыча, цементного производства там нет. А третий участок – Сиваглинский – свободен от лицензии и находится в собственности государства. Именно там китайским производителям и предлагают построить завод.

Главное полезное ископаемое участка – мраморные известняки и глины высокого качества. По оценкам геологоразведки запасы известняков на половине участка составляют 23 миллиона тонн, глины – 5,5 миллиона тонн. Общие запасы оцениваются в 60 миллионов тонн.

Как отметил и. о. директора АО «Амургеология» Василий Стриха, Сиваглинский участок имеет ряд преимуществ перед остальными. Сырье для производства там высокого качества, что позволит без применения добавок и присадок производить цемент марки 500, а с добавками марки 600. Участок для добычи и площадка для завода находятся в нескольких километрах друг от друга, что позволит сократить расходы на транспортировку.

Представителям китайской делегации также рассказали, что проект по созданию завода может войти в ТОР и получить региональные налоговые льготы. Кроме того, компания сможет воспользоваться льготами свободной таможенной зоны. Это даст возможность бесплатно ввозить комплектующие и оборудование для работы.

В минприроды также отметили, что с рынком сбыта продукции завода проблем не будет. В Приамурье продолжается строительство крупных объектов, таких как космодром Восточный с городом Циолковский, Нижне-Бурейской ГЭС. Планируется строительство Нижне-Зейской ГЭС, завода по производству метанола в городе Сковородино, газоперерабатывающего и газохимического заводов неподалеку от Свободного. В ближайшей перспективе годовая потребность в цементе в Приамурье достигнет 1 миллиона тонн.

Просмотров всего: 433

#Китай #областная власть #природа #производство

распечатать

Екатерина PL