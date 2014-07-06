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«Велоночь с Амур.инфо-2017» пройдет в Благовещенске 1 июля

«Велоночь с Амур.инфо-2017» пройдет в Благовещенске 1 июля

Традиционная «Велоночь с Амур.инфо» в 2017 году пройдет 1 июля. Велопробег по ночным улицам Благовещенска проводится уже в четвертый раз, начиная с 2014 года. Сбор участников, старт и финиш состоятся на площади Победы, неподалеку от Триумфальной арки.

Массовое спортивное мероприятие Амур.инфо проводит совместно с велоклубом «Амурбайк» и городским управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Ночная велоколонна традиционно проедет по улицам Калинина, Магистральной, Театральной, Ленина и завершит путешествие на площади Победы. Полный маршрут со всеми нюансами будет опубликован позднее.

Принять участие в «Велоночи» может любой желающий, предварительная заявка не требуется. Единственное ограничение – возрастное. Ехать в колонне могут участники не моложе 16 лет. Более юные велосипедисты не допускаются даже в сопровождении взрослых.

Каждый участник пробега должен иметь на себе любые светоотражающие элементы, поскольку мероприятие проходит в темное время суток. Также приветствуется защитное снаряжение – шлем, налокотники, наколенники и так далее.

В 2016 году в «Велоночи с Амур.инфо» приняли участие более 2 000 человек, в том числе губернатор Приамурья Александр Козлов.

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#СМИ #спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Ar_Bo

    Ar_Bo
    46 минут назад

    Амур.инфо, так когда же будет проходить велоночь? 23.06 или 1.07 ?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    34 минуты назад

    Резину зимнюю не снимать пока?

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