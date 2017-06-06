В Китае показали птенца, застывшего в янтаре 99 миллионов лет назад (видео)

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Группа американских, канадских и китайских палеонтологов представила широкой общественности застывшего в янтаре птенца. По словам учёных, возраст находки – 99 миллионов лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Sina.

Представленный в Пекине образец (инклюз) был найден в северной части Мьянмы ещё в прошлом году, однако на уточнение его возраста специалистам пришлось потратить несколько месяцев.

«Мы нашли образец янтаря длиной 9 сантиметров, который полностью вместил голову, шейный отдел позвоночника, крылья и хвост древней птицы», – рассказал ведущий сотрудник Национального исторического музея в Лос-Анджелесе Луис Чиаппе.

Как пояснили палеонтологи, эта находка считается уникальной, потому что в отличие от останков, которые обычно обнаруживают в земле, у застывшего в янтаре 6-сантиметрового птенца сохранилась полноценная структура и, что особенно важно, – кожный покров, оперение и даже ушные отверстия и веки. Это даёт учёным уникальную возможность детально изучить доисторических птиц.

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Алексей Воскобойников