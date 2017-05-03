Стали известны подробности дела о подставных ДТП в Благовещенске

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Следователи раскрыли новые обстоятельства уголовного дела, возбужденного по фактам подставных ДТП в Благовещенске. В деле фигурируют 16 подозреваемых, а число преступных эпизодов насчитывает 17.

Как сообщало Амур.инфо, полицейские задержали амурчан, которых подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. По данным полиции, они регулярно устраивали аварии, наживаясь затем на автостраховке. На их счету около двух десятков ДТП, за которые им удалось получить страховые выплаты более 3 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, предварительно установлено, что выплаты от страховых компаний за якобы поврежденные автомобили подозреваемые получали в период с июля 2016 года по март 2017 года. В настоящее время в уголовном деле, возбужденном по статье 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», фигурирует уже 16 жителей Приамурья, которые подозреваются в совершении 17 преступных эпизодов. Злоумышленники использовали сложную схему преступных действий, в ДТП участвовало по 2-3 автомобиля. В одном из известных мессенджеров фигуранты дела создали группу, в которой выкладывали предложения об участии в подставных авариях.

В настоящее время трое обвиняемых находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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Александр Авдеев