Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с «Байконура» после годового перерыва

Фото: РИА Новости

Ракета-носитель «Протон-М», спустя год после приостановки запусков ракет данного типа, стартовала с космодрома «Байконур» с американским спутником Echostar-21. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ракета-носитель стартовала в четверг, 8 июня, в соответствии с графиком в 6:45 по московскому времени с площадки 81 космодрома «Байконур» (Казахстан).

Изначально запуск ракеты-носителя был запланирован на декабрь 2016 года, однако во время подготовки специалисты выявили отклонения в работе двигателей. В связи с этим запуск «Протона» решили перенести на начало лета 2017 года.

Пуски «Протонов» были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени: её двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока «Бриз-М» космический аппарат всё-таки удалось вывести на орбиту.

Просмотров всего: 18

#космос #технологии

распечатать

Алексей Воскобойников