Город Благовещенск перенесли на игровое поле

В Благовещенске набирает популярность игра «Монополия», только не в классическом варианте, а с привязкой к амурской столице. Вместо стандартных для этой игры квадратов на поле в местной «Монополии» квадраты носят название благовещенских улиц и организаций. Но правила не изменились.

«Монополия» является одной из самых известных настольных стратегических игр с экономическим уклоном. Ее история насчитывает не один десяток лет. Цель игры – рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков. Фактически «Монополия» представляет собой игровое поле, состоящее из квадратов, которые проходят по кругу все игроки по очереди.

Популярность «Монополии» не угасает, на этой волне предприимчивые горожане решили создать игру, которая вдвойне будет интересна жителям Благовещенска. Производством таких развлечений в областном центре занимаются разные предприниматели. Причем в городе появились две разные игры примерно в одно и то же время.

В апреле 2017 года у благовещенцев появилась возможность приобрести игру «Монополия», на поле которой нанесены названия организаций Благовещенска. Это рестораны и кафе, промышленные и транспортные предприятия, организации в сфере искусства, спорта, торговли и развлечений. Создатель игры – благовещенка Анастасия Клавина.

«Это не франшиза, я купила только проект игры. Остальное делалось самостоятельно. То есть дизайн игры создавал благовещенский дизайнер, организации я выбирала сама. Выбирала те, которые мне больше нравятся, и размещала их на игровом поле. Игра продается в магазине города, в соцсетях, а также ее можно купить у меня. Хочу отметить, что игра популярна среди горожан. Из 100 изначально выпущенных экземпляров уже больше половины раскуплены», – рассказала создатель благовещенской «Монополии» Анастасия Клавина.

Создатели другой местной «Монополии» начали с благовещенских улиц и только сейчас готовятся перейти на местные организации. Весной в городе выпустили игру, на поле которой нанесены улицы разных районов города. От названия улицы зависит и ее стоимость в игре. Самые дорогие – это центральные улицы, такие как 50-летия Октября, Амурская, Зейская, а улицы Строителей, Муравьева-Амурского, Зеленая считаются одними из самых дешевых.

Помимо вышеперечисленных улиц, на поле также есть улицы Гаражная, Мичурина, Кольцевая, Текстильная, Гражданская, Институтская, Студенческая, Игнатьевское шоссе, Мухина, Северная, Загородная, Калинина, Горького, Красноармейская, Театральная, Ленина.

«19 июня мы выпускаем игру, которую уже давно готовим – это "Монополия" с благовещенскими организациями. Размещаются они у нас на платной основе. На игровом поле появятся сауна, тренажерный зал, фитнес-клуб, магазины одежды, автосервисы, школа вождения, салоны красоты, бары и рестораны, служба доставки еды, турфирмы, агентство недвижимости, адвокатская контора – всего 26 организаций. На полях будут указаны название фирмы, слоган и телефон», – рассказал один из создателей благовещенской «Монополии» Алексей Бурыменко.

Купить эту игру можно будет в соцсетях, а также в розничных точках партнеров. Для тех, кто не хочет платить, есть другой вариант – поиграть в одном из местных заведений, где организуют «Монополию» три раза в неделю, либо взять игру в аренду.

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Екатерина PL