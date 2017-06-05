Дети в Чите отравились не конфетами, а завёрнутыми в фантики наркотиками

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Пятеро детей, попавших в больницу после того, как съели конфеты «Бешеная пчёлка», на самом деле отравились синтетическими наркотиками. Об этом РИА Новости сообщили в управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Как сообщало Амур.инфо, в начале этой недели пятеро читинских школьников (мальчики в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка) были госпитализированы с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Один из пострадавших – 14-летний подросток – находился, а затем был выписан из реанимации, двое – в состоянии средней тяжести и ещё двое – в состоянии лёгкой степени тяжести. К настоящему моменту врачам удалось поставить юных пациентов на ноги, их жизням ничего не угрожает.

Как рассказали сами школьники, они ели конфеты «Бешеная пчёлка», которые один из детей нашел на улице.

«Отравление наступило в результате употребления синтетических наркотиков, которые были в обертке из-под конфет. Потому эпидемиологическое расследование завершено. Следователи возбудили уголовное дело», – уточнил собеседник агентства.

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Алексей Воскобойников