Алексей Гришин: жителям всей страны я могу смело и честно посмотреть в глаза (видео)

Алексей Гришин, отстраненный от должности руководителя службы судебных приставов, дал интервью Эльвире Оверченко в эфире «Эха Москвы в Благовещенске». В первой встрече с журналистами после возбуждения уголовных дел в отношении него и его коллег Алексей Гришин заявил, что бюджетных средств не присваивал и не растрачивал.

И. о. руководителя областного управления ФССП и его заместителя подозревают по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей. Он находится сейчас под подпиской о невыезде.

5 июня Благовещенский городской суд принял решение об отстранении от должности Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева.

«Для меня это было неожиданно, потому что в своей деятельности я не допускаю каких-то противоправных нарушений и тем более преступных действий», – сказал в интервью Эльвире Оверченко Алексей Гришин.

Алексей Гришин рассказал, что уже дал все необходимые объяснения и сейчас живет обычной жизнью. О сути уголовных дел говорить не стал, сославшись на то, что это может пойти вразрез с интересами следствия.

«Вменяют присвоение и растрату денежных средств. Ну, как вам сказать по данному вопросу, – эти денежные средства я не присваивал и не растрачивал. Они пошли на оплату работникам. Я могу ответить за любое свое процессуальное действие, которое я совершал, и подписывал те или иные документы в силу своих полномочий, поэтому мне здесь скрывать нечего», – пояснил временно отстраненный от работы руководитель судебных приставов.

Алексей Гришин выразил надежду на то, что расследование уголовных дел не будет длительным. Сообщил, что предоставил все необходимые следствию документы.

Что касается выдвинутых подозрений, Алексей Гришин ответил следующее: «Когда я общаюсь с людьми, я могу передать какие-то подарки. Для меня это абсолютно нормально. Я считаю себя хлебосольным человеком. И то, что мне мои товарищи и коллеги тоже передают какие-то сувениры, – это абсолютно нормально, на мой взгляд. Каких-либо денежных средств, тем более бюджетных, на это никогда в жизни не тратилось. Я каждому человеку, жителю Амурской области, своим подчиненным, коллегам, да и вообще жителям всей страны могу смело и честно посмотреть в глаза – у меня не будет чувства какой-то там ущербности или еще чего-то».

Полная аудиоверсия беседы с Алексеем Гришиным – на сайте Амур.инфо в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске».

За комментариями по поводу произошедшего редакция ИА «Амур.инфо» обращалась в амурское управление службы судебных приставов.

«По вашему запросу управление ФССП по Амурской области сообщает, что прокомментировать отстранение от должности исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Амурской области Гришина А. Р. не представляется возможным», ­– сказано в ответе на официальный запрос за подписью исполняющей обязанности руководителя Оксаны Чернышёвой.

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Нино Кохреидзе