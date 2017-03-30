Кандидатом от КПРФ в мэры Свободного стал Юрий Бойко

Фото: пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Стало известно имя будущего кандидата от КПРФ в мэры Свободного. Коммунисты выдвинули полковника в отставке Юрия Васильевича Бойко, сообщает пресс-служба Амурского обкома КПРФ.

6июня состоялась посвященная представлению кандидата пресс-конференция. В ней принял участие первый секретарь Амурского обкома партии Роман Кобызов.

«В Свободном в этом году пройдет принципиальная избирательная кампания. Дело в том, что 95 % городов и поселков Амурской области изменили уставы и теперь не выбирают власть напрямую. Свободный ‒ один из немногих населенных пунктов, который это право сохранил. Власть боится честных выборов, тем более у нас есть кандидат, способный ликвидировать устоявшуюся систему откатов и хищения бюджетных денег», ‒ отметил Роман Кобызов.

Первый секретарь Свободненского горкома Андрей Мирошин сообщил, что Юрий Бойко способен объединить вокруг себя все оппозиционные силы. Он имеет опыт руководства коллективами, прошел систему госслужбы от рядового до полковника внутренних дел.

«Действующая власть пропитана коррупцией еще с тех бандитских времен, от нее не стоит ждать развития. Я долго шел к решению участвовать в выборах, наблюдал за деятельностью разных политических партий. И для себя я сделал такой вывод ‒ единственная сила, которая предлагает реальную программу, способную изменить жизнь свободненцев к лучшему, ‒ это КПРФ. Я призываю земляков не отсиживаться дома, поддержать эту программу, иначе мы так и не дождемся возрождения нормальной жизни», ‒ отметил Юрий Бойко.

Юрий Бойко родился 28 марта 1964 года в Свободном. В 1981 году окончил среднюю школу села Озерное Серышевского района. Срочную военную службу проходил в 1982-1984 годах. Работал в милиции. В 2010-2013 годах занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Амурской области. В 2013 году был уволен по выслуге лет на пенсию.

В 2014-2015 годах был заместителем начальника информационно-аналитического отдела «Газпром переработка» в Сургуте. С 2015 года по настоящее время ‒ начальник базы АО «Асфальт».

Как сообщало Амур.инфо, в марте мэр Свободного Роберт Каминский ушел в отставку. Исполняющим обязанности мэра города был назначен Юpий Poмaнoв. Позже стало известно, что он решил побороться за пост градоначальника. Также сообщалось, что конкуренцию ему решили составить директор ООО «Тепловые сети «Орлиный» Николай Радкевич и мастер электросвязи ООО «Жилинфо» Алексей Чайко. В мае Юpий Poмaнoв стал победителем праймериз партии «Единая Россия» по Свободному.

Нового главу города его жителям предстоит выбрать 10 сентября 2017 года.

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Александр Авдеев