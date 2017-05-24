Центр ядерной медицины появится во Владивостоке до 2020 года

Фото: АиФ-Приморье

Строительство Центра ядерной медицины (позитронно-эмиссионный центр, ПЭТ-центр) во Владивостоке планируется завершить к 2020 году. Об этом рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с общественностью и СМИ на Дальневосточном медиасаммите, передаёт ТАСС.

«Есть проект, есть участок под эти цели. В ближайшее время начнём строительство, планируем к 2020 году завершить. Предполагается, что в ПЭТ-центре будет ещё два ПЭТ-томографа. Это поможет потребности Приморья закрыть», – сообщил глава региона, подчеркнув, что в настоящее время в Приморье для обеспечения потребности здравоохранения необходимо проводить до 6 тысяч ПЭТ-исследований в год.

Решение о создании Центра ядерной медицины было принято три года назад. Под строительство было решено выделить участок земли рядом с лабораторным корпусом Дальневосточного федерального университета на полуострове Сапёрный острова Русский. Проект реализуют совместно с «Росатомом» и «Роснано».

Новый медицинский центр займется лучевой и протонно-ионной терапией раковых больных. Учреждение будет включать подразделения биоиспытаний, передовых исследований и протонно-ионной терапии с оборудованием для позитронно- эмиссионной томографии, циклотроном, синхротроном. Большая часть оборудования будет отечественного производства.

На сегодняшний день только в Приморском крае под наблюдением онкологов находятся более 30 тысяч человек. Ежегодно выявляется почти 10 тысяч новых случаев заболевания, примерно такое же количество пациентов умирает.

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#Дальний Восток #здоровье #строительство

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Алексей Воскобойников