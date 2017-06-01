Вопрос с водоснабжением микрорайона в Свободном решен

8 июня заместитель главы администрации города Свободного по вопросам ЖКХ Владимир Дорошкевич прокомментировал ситуацию по проблеме водоснабжения в Северном микрорайоне. Его жители часто жаловались на перебои с подачей воды.

«Вчера глава города Юрий Романов вместе с директором предприятия "Аква" выезжал на место проведения ремонтных работ для оценки ситуации. На прошлой неделе на одной скважине эта работа была проведена, и проблема устранена. Уже к вечеру 7 июня была запущена в работу вторая скважина, жалоб в диспетчерской службе зафиксировано не было», – рассказал Владимир Владимирович.

Как сообщало Амур.инфо, проблема вызвана тем, что на двух водозаборных скважинах, питающих микрорайон, из-за износа резко снизили свою производительность оба насоса.

Для исправления ситуации принято решение заменить насосы на новые, более мощные. Администрация Свободного выделит необходимую сумму на приобретение нового насоса для третьей скважины, все три будут закольцованы в одну систему, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение микрорайона. Также разработан план для замены старых труб на новые – в общей сложности заменят 340 метров. Директор ООО «Аква» Леонид Трутнев обещает выполнить работы к середине июля для того, чтобы исключить полностью проблему водоснабжения северного микрорайона.

Просмотров всего: 186

#ЖКХ #Свободный

распечатать

Анастасия Болотина