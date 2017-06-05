Прохладно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 9 июня

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В Амурской области 9 июня ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый и умеренный дождь. Ветер выберет северное и северо-восточное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура составит 10…15 градусов выше нуля, местами – до плюс 20.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность. Временами пройдет слабый дождь. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 10-15 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL