Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 0

В Зее обокрали Свято-Никольский храм

В Зее обокрали Свято-Никольский храм
Фото: ntv.ru

40-летний житель Зейского района совершил кражу из Свято-Никольского храма Зеи. Добычей злоумышленника стали изделия из серебра и наличные деньги. Как сообщает «Зейский вестник», амурчанина уже осудили.

Кража произошла 7 марта 2017 года в вечернее время. Мужчина проник в помещение Свято-Никольского храма. Там он прошел в притвор, спрятался под лестницей, ведущей на колокольню, и стал ожидать, пока храм закроют на ночь. После 18 часов, убедившись, что в помещении никого нет, амурчанин прошел к церковной лавке, похитил оттуда ювелирные изделия из серебра общей стоимостью 15 тысяч 620 рублей и 900 рублей наличными и скрылся.

30 мая мужчину судили. Как отмечается, он признал свою вину в полном объеме. С учетом всех обстоятельств Зейский районный суд приговорил амурчанина к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Просмотров всего: 448

#закон #Зея #криминал #происшествия #религия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Киеве на территории посольства США прогремел взрыв
Происшествия 3

Стали известны подробности дела о подставных ДТП в Благовещенске

В России и мире

Дети в Чите отравились не конфетами, а завёрнутыми в фантики наркотиками
Общество 12

Алексей Гришин: жителям всей страны я могу смело и честно посмотреть в глаза (видео)