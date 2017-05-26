В Зее обокрали Свято-Никольский храм

Фото: ntv.ru

40-летний житель Зейского района совершил кражу из Свято-Никольского храма Зеи. Добычей злоумышленника стали изделия из серебра и наличные деньги. Как сообщает «Зейский вестник», амурчанина уже осудили.

Кража произошла 7 марта 2017 года в вечернее время. Мужчина проник в помещение Свято-Никольского храма. Там он прошел в притвор, спрятался под лестницей, ведущей на колокольню, и стал ожидать, пока храм закроют на ночь. После 18 часов, убедившись, что в помещении никого нет, амурчанин прошел к церковной лавке, похитил оттуда ювелирные изделия из серебра общей стоимостью 15 тысяч 620 рублей и 900 рублей наличными и скрылся.

30 мая мужчину судили. Как отмечается, он признал свою вину в полном объеме. С учетом всех обстоятельств Зейский районный суд приговорил амурчанина к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

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Александр Авдеев