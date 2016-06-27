Благовещенец загорелся, когда пытался разрезать бочку

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В среду, 7 июня, в Благовещенске, во дворе частного дома по адресу: улица Артиллерийская, 112, мужчина пытался разрезать аппаратом для резки металла 200-литровую бочку. Во время работы скопившиеся в ней газы вспыхнули. От взрыва на благовещенце вспыхнула одежда.

На место происшествия выехал поисково-спасательный отряд Амурского центра ГЗ и ПБ в составе трех человек, а также участковый полицейский. На месте было установлено, что мужчина 1972 года рождения с помощью газового резака проводил электрогазосварочные работы. Он пытался разрезать металлическую емкость объемом 200 литров, в которой ранее хранилось топливо. Пары легковоспламеняющейся жидкости, которая в бочке находилась ранее, вспыхнули. Верхняя одежда на мужчине загорелась, но приятель всё сумел потушить. Он же и вызвал скорую помощь и службу спасения.

Пострадавший получил термические ожоги 80 % кожного покрова тела, в настоящий момент мужчина находится в ожоговом отделении областной клинической больницы, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Василий Кленин