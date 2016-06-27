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Благовещенец загорелся, когда пытался разрезать бочку

Благовещенец загорелся, когда пытался разрезать бочку
Фото: youtube.com

В среду, 7 июня, в Благовещенске, во дворе частного дома по адресу: улица Артиллерийская, 112, мужчина пытался разрезать аппаратом для резки металла 200-литровую бочку. Во время работы скопившиеся в ней газы вспыхнули. От взрыва на благовещенце вспыхнула одежда.

На место происшествия выехал поисково-спасательный отряд Амурского центра ГЗ и ПБ в составе трех человек, а также участковый полицейский. На месте было установлено, что мужчина 1972 года рождения с помощью газового резака проводил электрогазосварочные работы. Он пытался разрезать металлическую емкость объемом 200 литров, в которой ранее хранилось топливо. Пары легковоспламеняющейся жидкости, которая в бочке находилась ранее, вспыхнули. Верхняя одежда на мужчине загорелась, но приятель всё сумел потушить. Он же и вызвал скорую помощь и службу спасения.

Пострадавший получил термические ожоги 80 % кожного покрова тела, в настоящий момент мужчина находится в ожоговом отделении областной клинической больницы, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 1853

#жизнь #пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    С какой целью он хотел разрезать бочку?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    4 часа назад

    ...тебе какая разница? плохо что ума не хватило крышку открыть.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Ужас какой, грубиян Михалыч тыкает незнакомым людям))).

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    михалыч 2015

    ...тебе какая разница? плохо что ума не хватило крышку открыть.



    А ТЕБЕ какая разница до моей разницы? Я ТЕБЕ не помогал барашков в горах пасти... А ТЕБЕ хватило бы ума открыть крышку? Сомневаюсь...

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Очень повезло дураку. В прошлом году в при строительстве космодрома при рапиле бочки «Болгаркой» один человек погиб.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    холостякОчень повезло дураку. В прошлом году в при строительстве космодрома при рапиле бочки «Болгаркой» один человек погиб.


    80% ожогов это почти гарантировано тапками вперед... Почки вряд ли справятся.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    холостяк

    Очень повезло дураку. В прошлом году в при строительстве космодрома при рапиле бочки «Болгаркой» один человек погиб.



    Тут тоже будущее очень печальное и смутное. Только что остается пожалеть. Для чего ему голова?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    Терапевт

    михалыч 2015

    ...тебе какая разница? плохо что ума не хватило крышку открыть.



    А ТЕБЕ какая разница до моей разницы? Я ТЕБЕ не помогал барашков в горах пасти... А ТЕБЕ хватило бы ума открыть крышку? Сомневаюсь...



    .... терапевту - терапевтово...)))

  • холостяк

    холостяк
    28 минут назад

    А еще недавно писали такой -же специалист пытался в Белогорске пытался ножовкой по металлу отпилить провод под напряжением 100 киловольт.

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