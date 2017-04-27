Благодаря «дальневосточному гектару» в Приамурье могут появиться два новых поселения

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На Дальнем Востоке зафиксировано 53 места, где сконцентрированы владельцы «дальневосточных гектаров. Первые четыре из них станут населенными пунктами, объявил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин. Два подобных места находятся на территории Амурской области, сообщает Минвостокразвития.

Более 10 % всех поступающих на дальневосточный гектар заявок – коллективные, выбирая земельные участки, люди предпочитают кооперироваться. Лидирует по количеству агломераций Приморский край – 23 скопления дальневосточных гектаров. В основном это район озера Ханка и прибрежные территории края – Хасанский район на юге и Кавалеровский на востоке края. На втором месте – Республика Саха (Якутия), здесь зафиксировано 11 крупных скоплений дальневосточных гектаров. На Камчатке формируются два крупных поселения, по семь коопераций в Хабаровском крае и в Сахалинской области, два потенциальных населенных пункта появились в Амурской области и один – в Еврейской автономной области.

По словам Дениса Кузина, информация о расположении скоплений земельных участков, полученных гражданами по программе «Дальневосточный гектар», направлена в региональные правительства, ведется пересмотр планов развития инфраструктуры. Кроме того, Агентство ведет адресную работу с инициативными группами получателей «дальневосточных гектаров» по созданию «пилотных» поселений.

«В регионах прошли первые сходы граждан, на четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты, два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области – такие решения приняты получателями дальневосточных наделов. Еще 12 агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы существующих населенных пунктов. Проанализировав нормативно-правовую базу, мы разработали пошаговую инструкцию, как создать населенный пункт. Мы готовы сопровождать создание пилотных поселений и оказывать необходимую информационную и методологическую помощь «пилотным» поселениям», – подчеркнул генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

По закону о «дальневосточном гектаре», в случаях, когда более 20 участков обладают смежными границами и расположены в пределах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта, местные власти должны обеспечить необходимые коммуникации.

За первый год работы закона заявки на получение «дальневосточных гектаров» подали более 92 тысяч человек, более 18,6 тысяч уже получили земельные участки. В списке заявителей – жители практически всех российских регионов. Более 12 тысяч заявок – коллективные. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян.

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Василий Кленин