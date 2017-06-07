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В транспорте Мадрида запретили сидеть с широко расставленными ногами

В транспорте Мадрида запретили сидеть с широко расставленными ногами
Фото: twitter.com

Власти Мадрида запретили пассажирам общественного транспорта сидеть с чересчур широко расставленными ногами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Local. Местная транспортная компания объявила, что в метро, автобусах и поездах появятся специальные знаки и надписи, уведомляющие пассажиров о запрете.

На них будет изображён человечек, раздвигающий ноги настолько широко, что уже не умещается на своём сиденье.

«Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено. Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира», – пояснили в муниципальной транспортной компании.

Решение о запрете было принято после инициированного жителями испанской столицы сбора подписей под требованием разместить в метро плакаты, направленные против неуважительного сидения. «Неуважительным сидением называют свойственную некоторым мужчинам привычку широко раздвигать ноги в общественном транспорте, занимая чужое место», – поясняет петиция, размещённая на сайте Change.org.

В 2014 году аналогичная кампания прошла в общественном транспорте Нью-Йорка и Сиэтла.

В 2015 году термин manspreading, обозначающий неуважительное по отношению к окружающим сидение с широко раздвинутыми ногами, даже добавили в Оксфордский словарь английского языка.

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#жизнь #закон #транспорт

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