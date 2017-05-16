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Сильный ветер оставил без света несколько населенных пунктов в Зейском районе

Сильный ветер оставил без света несколько населенных пунктов в Зейском районе
Фото: Minval.az

В Зейском районе вечером 6 июня несколько населенных пунктов лишились электроснабжения. Причиной стал сильный ветер, из-за которого оборвались провода ЛЭП. Всего под отключение электроэнергии попало 357 частных жилых домов, в которых проживает 1 134 человека, из них 310 – дети. Социально-значимые объекты под отключение не попали.

Без света остались 280 частных жилых домов в городе Зея, 23 частных дома в селе Алгач, 16 домов в селе Овсянка, 5 домов в селе Гулик, 15 – в поселке Амуро-Балтийск, 6 – в поселке Сосновый бор. 12 – в поселке Заречный. Полностью восстановить энергоснабжение удалось 7 июня к четырем часам дня, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#ЖКХ #погода #природа #происшествия

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