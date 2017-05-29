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Прицепной вагон Благовещенск – Владивосток наполняется на 82 %

Прицепной вагон Благовещенск – Владивосток наполняется на 82 %
Фото: cado.narod.ru

Областной минтранс прокомментировал информацию о том, что благовещенец пожаловался президенту на железнодорожное сообщение столицы Приамурья с другими городами Дальнего Востока. Исследование эффективности прицепного вагона, работающего по маршруту Благовещенск – Владивосток, показало его наполняемость на 82 %.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенец Сергей Махов написал обращение к президенту на официальном сайте предстоящей прямой линии — она состоится 15 июня. Он пишет, что Благовещенск связывает с Хабаровском только один поезд, в котором установили довольно высокие цены на билет. Во Владивосток нет ни одного поезда, лишь запустили один прицепной вагон.

В областном министерстве транспорта сообщают, что по многочисленным просьбам и обращениям амурчан в 2016 году было организовано курсирование прямого беспересадочного вагона по маршруту Благовещенск – Владивосток – Благовещенск. Была отмечена 82 % наполняемость и доказана востребованность прямого вагона жителями Амурской области.

С целью повышения летней транспортной доступности к курортам Приморского края и мобильности жителей Амурской области в отпускной период, также учитывая активные обращения амурчан в этом году, министерством транспорта и строительства была проведена работа по возобновлению курсирования беспересадочного вагона по маршруту Благовещенск – Владивосток – Благовещенск. Цена билета формируется ОАО «РЖД».

ИА «Амур.инфо» сообщало, что прицепной вагон начнет курсировать в июне. 12 июня он выйдет из Владивостока, а 15 июня – из Благовещенска.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    8 минут назад

    "Цена билета формируется ОАО «РЖД»" - ключевая фраза. Они то уж сформируют - мало не покажется.

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