Прицепной вагон Благовещенск – Владивосток наполняется на 82 %

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Областной минтранс прокомментировал информацию о том, что благовещенец пожаловался президенту на железнодорожное сообщение столицы Приамурья с другими городами Дальнего Востока. Исследование эффективности прицепного вагона, работающего по маршруту Благовещенск – Владивосток, показало его наполняемость на 82 %.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенец Сергей Махов написал обращение к президенту на официальном сайте предстоящей прямой линии — она состоится 15 июня. Он пишет, что Благовещенск связывает с Хабаровском только один поезд, в котором установили довольно высокие цены на билет. Во Владивосток нет ни одного поезда, лишь запустили один прицепной вагон.

В областном министерстве транспорта сообщают, что по многочисленным просьбам и обращениям амурчан в 2016 году было организовано курсирование прямого беспересадочного вагона по маршруту Благовещенск – Владивосток – Благовещенск. Была отмечена 82 % наполняемость и доказана востребованность прямого вагона жителями Амурской области.

С целью повышения летней транспортной доступности к курортам Приморского края и мобильности жителей Амурской области в отпускной период, также учитывая активные обращения амурчан в этом году, министерством транспорта и строительства была проведена работа по возобновлению курсирования беспересадочного вагона по маршруту Благовещенск – Владивосток – Благовещенск. Цена билета формируется ОАО «РЖД».

ИА «Амур.инфо» сообщало, что прицепной вагон начнет курсировать в июне. 12 июня он выйдет из Владивостока, а 15 июня – из Благовещенска.

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#областная власть #транспорт

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Василий Кленин