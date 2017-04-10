Новый закон позволит россиянам продавать мусор переработчикам

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Проект поправок к законодательству об отходах, которые предусматривают льготные тарифы за раздельный сбор мусора, вносит на рассмотрение Госдумы правительство России. Такой закон позволит домохозяйствам продавать мусор переработчикам, пишет газета «Коммерсантъ».

Главная идея поправок – обеспечить максимальное использование вторичного сырья. Домохозяйства смогут самостоятельно продавать отходы перерабатывающим компаниям без особой лицензии.

Кроме того, закон предусматривает льготы за раздельный сбор мусора. Это позволит снизить плату за содержание дома для жильцов. Ожидается, что к 2019 году регионы перейдут на новую схему обращения с отходами.

По оценке спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, в России скопилось не менее 60 миллиардов тонн бытовых отходов. Со времён Советского Союза переработка макулатуры сократилась с 50 до 7 %, уточнил Иванов.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание проблеме мусора и вместе с тем ликвидировать свалки, и заняться уборкой загрязненных территорий.

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#жизнь #закон #российская власть

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Алексей Воскобойников