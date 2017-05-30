В США предъявили обвинения 33 членам «русской мафии»

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Правоохранители США задержали 33 выходца из стран бывшего СССР. Их всех обвиняют в причастности к организованной преступности, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в среду заявление прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

По данным следствия, задержанные граждане могут быть причастны к вымогательству, мошенничеству, преступлениям, связанным с наркотиками и огнестрельным оружием. Есть информация о том, что все они действовали в целом ряде американских штатов, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде. Большинство подозреваемых сейчас находятся под стражей, некоторые уже предстали перед судом.

В документах прокуратуры не уточняется гражданство фигурантов дела. При этом утверждается, что они взаимодействовали с российскими и грузинскими организованными преступными группами. 27 из задержанных якобы были связаны с группировкой, которую возглавляли некие Ражден Шулая и Зураб Джанашвили.

«Большинство членов группировки Шулаи и тех, кто имел к ней отношение, родились в бывшем СССР, многие поддерживали прочные связи с Грузией, Украиной и РФ, в частности регулярно туда ездили, контактировали с находящимися там сообщниками, а также переводили полученные незаконным путём средства лицам в этих странах», – отмечается в заявлении прокуратуры.

В операциях по задержанию членов криминальной группировки и в сборе улик против них принимали участие сотрудники нью-йоркской полиции, ФБР и Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

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Алексей Воскобойников