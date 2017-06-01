Высокие цены, некачественные услуги: благовещенцы рассказали о проблемах ЖКХ

Благовещенцы рассказали, с какими проблемами ЖКХ они сталкиваются. Корреспондент «Альфа-канала» вышел на улицы города с опросом. Прохожим задали вопрос, какие, на их взгляд, проблемы – самые острые в этой сфере.

«Все старое, износ большой. Ничего не ремонтируется, вот такие проблемы», – сказал мужчина.

«А что, разве это законно наперед деньги брать на капитальный ремонт? Может быть, я не буду в этом доме дальше жить, согласитесь, но деньги я плачу. Это услуга наперед, а когда этот капитальный ремонт будут делать?» – высказалась прохожая.

«Цены растут. Дома все делаешь за свой счет. Когда вызываешь, толком ничего не делают», – добавила пенсионерка.

«Отопление недостаточно качественное. То есть недостаточно нагревает помещение. Горячая вода лично у нас только зимой. Летом её нет абсолютно», – отметила девушка.

«Вот, допустим, электричество не по счетчикам берут. То есть данные по электричеству не совпадают. Объясняют тем, что, допустим, у вас счетчики не работают и сами от себя ставят», – сказал горожанин.

«Не вижу ничего плохого, у меня все хорошо», – поделился пенсионер.

«Не обслуживают на должном уровне. Наши компании даже не слышат, что им говорят от жильцов. Сколько раз я обращалась, я говорю и по уборке территории, и по квитанциям показания собирают неверные. Надоело обращаться и пересчитывать», – рассказала благовещенка.

«Мы не местные. У нас нет проблем, мы из деревни приехали, нас свой дом», – сказали женщины.

Тем временем Амур.инфо подвело итоги голосования, опубликованного на сайте информагентства. Амурчанам предложили ответить на вопрос – на какую сферу услуг ЖКХ прокуратуре стоит обратить внимание. Из общего числа проголосовавших (364 человека) большинство, а это 120 человек, ответило, что стоит проверить работу предприятий водоснабжения. В процентном выражении за этот вариант проголосовало 33 % участников.

Второй по популярности ответ – «в основном претензии к электроснабжению». За него проголосовал 71 человек, или 19,5 %. Вариант «проблемы возникают с теплоснабжением» собрал 18,4 % голосов – это 67 человек проголосовавших.

47 человек, или 12,9 процента, отдали свой голос за вариант «все хорошо, претензий к предоставлению услуг ЖКХ нет». 13 человек, или 3,6 %, проголосовали за ответ «нужно обратить внимание на службы газоснабжения».

Остальные 46 человек, участвовавших в опросе, или 12,6 %, написали свой вариант. В основном люди отвечали, что нужно обратить внимание на все сферы ЖКХ, так как проблемы есть везде. Были также варианты: «Расходование средств управляющими компаниями», «Вывоз мусора и ликвидация стихийных свалок», «Немотивированное увеличение тарифов», «Потеря управляемости отраслью, банкротство предприятий, высокая аварийность», «Претензии по счетам за ОДН», «Капремонт», «Самый большой бардак при техническом обслуживании зданий и придомовых территорий...» и другие.

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#жизнь #ЖКХ

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Екатерина PL