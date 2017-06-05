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Водитель опрыскивателя уснул за рулем после того, как переехал внедорожник

Водитель опрыскивателя уснул за рулем после того, как переехал внедорожник

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило новое видео с подробностями ДТП, в котором опрыскиватель переехал внедорожник Mitsubishi. Водитель сельхозтехники, по словам очевидцев, был совершенно пьян. После того как изуродовал джип, он остановил свой автомобиль и тут же уснул за рулем.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло в воскресенье, 4 июня, в селе Новочесноково Михайловского района. Как сообщили очевидцы, молодые люди отмечали Троицу и поспорили: пройдет ли самоходный опрыскиватель над внедорожником. В результате проверки Mitsubishi получил серьезные повреждения.

Автор нового видео сообщил, что результате происшествия никто не пострадал, но испорченная машина не подлежит ремонту. «Собственник в шоке, – комментирует очевидец. – Водитель опрыскивателя, в ноль пьяный, спит за рулем. Гербициды льются на землю».

Опрыскиватель принадлежит амурскому сельхозпредприятию. Его сотрудники сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что о происшествии в селе Новочесноково им известно. Сейчас на предприятии идет внутреннее разбирательство, но решение еще не принято.

Просмотров всего: 1662

#ДТП #происшествия #сельское хозяйство #транспорт

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Комментарии
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  • Ell R

    Ell R
    1 час назад

    ХАХАХАХА,дураки

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    дык если был спор и собственник Мицубиси сознательно на него пошел, чего он тогда в шоке-то? и какие там могут быть разбирательства, если все было по обоюдному согласию?

  • Лаконика

    Лаконика
    58 минут назад

    CherrySweet

    дык если был спор и собственник Мицубиси сознательно на него пошел, чего он тогда в шоке-то?



    ффшоки, что проспорил

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