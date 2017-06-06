Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:21 3

Большинство жалоб амурчан в сфере ЖКХ касаются перебоев с водо- и теплоснабжением

Большинство жалоб амурчан в сфере ЖКХ касаются перебоев с водо- и теплоснабжением

Около 1 700 правонарушений в сфере ЖКХ выявила в этом году областная прокуратура. Амурчане жалуются на перебои водо- и теплоснабжения, показатели приборов общедомового учета. Об этих и других проблемах говорили 7 июня на форуме, организованном областной прокуратурой. Участие в нем приняли представители органов власти, управляющих компаний, общественных организаций, надзорных органов.

247обращений амурчан поступило в министерство ЖКХ за этот отопительный сезон. Люди недовольны показателями приборов общедомового учета, перебоями в тепло- и водоснабжении. Больше всего жалоб – из Благовещенска, Магдагачи, Сковородина и Райчихинска. В министерстве ЖКХ отмечают, что проблемы часто случаются из-за того, что не хватает финансирования.

«Главная причина тут – финансирование. Для того чтобы более качественно производить, нужно большее финансовое вложение. Я не буду останавливаться на источниках финансирования – они там разные, из областных бюджетов идет субсидирование мероприятий. Основная же доля финансирования – это средства предприятий, которые учтены в тарифах, которые оплачивает потребитель», – прокомментировал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Тем, кто недоволен начислениями, в жилищной инспекции готовы пересчитать показания счетчиков. За пять месяцев с начала года людям уже вернули больше миллиона рублей. За весь прошлый год – чуть больше четырех миллионов. В ведомстве отмечают, что в этом году люди стали чаще жаловаться на качество питьевой воды. Разобраться в этом вопросе – задача Роспотребнадзора.

«В 2016 году управлением была проведена 91 проверка организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению и водоотведению. Основными нарушениями, которые выявляются в ходе проверок, является отсутствие проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, нарушение полноты и кратности проведения производственного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды», – пояснила руководитель управления Роспотребнадзора Амурской области Ольга Курганова.

Хуже всего пробы воды в Константиновском, Ивановском и Тамбовском районах. На форуме говорили и о программе капитального ремонта. Она рассчитана на ближайшие 30 лет. До 2043 года в области отремонтируют почти 4,5 тысячи многоквартирных домов.

«Конечно, реализация программы – это очень сложный процесс, потому что дело это достаточно новое. В этом году мы будем проводить работы по муниципальным образованиям. Если в 2015 и 2016 году это в основном касалось города Благовещенска, то сейчас, в 2017 году, в 28 муниципальных образований будут проводиться такие работы», – сказала и. о. гендиректора Фонда капремонта Амурской области Людмила Бурдинская.

Теперь ведомствам необходимо выявить слабые стороны законодательства в сфере ЖКХ. Предложения направят в генеральную прокуратуру. Также в ближайшее время рассмотрят жалобы амурчан, которые поступили в областную прокуратуру накануне форума.

Просмотров всего: 241

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад



    За пять месяцев с начала года людям уже вернули больше миллиона рублей. За весь прошлый год – чуть больше четырех миллионов. В ведомстве отмечают, что в этом году люди стали чаще жаловаться на качество питьевой воды. Разобраться в этом вопросе – задача Роспотребнадзора.



    Это, что же получается. Обворовывали простых людей?

  • не депутат

    не депутат
    56 минут назад

    Повторюсь:

    а вся проблема в чём? в том,, что народ у нас неграмотный в сфере жкх. Нет, чтоб сесть и разобраться что да как, книжки почитать, все довольствуются только догадками и домыслами

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

    Народ то грамотный, как не придешь сверку делать, то у них компьютер постоянно в сторону объегоривания населения считает, то еще какую ахинею придумают, то обед))). Надеются, что люди устанут ходить и сверять и доказывать и дальше их доить можно будет.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Сильный ветер оставил без света несколько населенных пунктов в Зейском районе
Общество 2

Высокие цены, некачественные услуги: благовещенцы рассказали о проблемах ЖКХ

сегодня, 11:15
Общество 27

Амурчане будут больше платить за свет, газ и воду
Общество 1

Жителям микрорайона Северный в Свободном вернут воду