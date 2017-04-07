На Амур.инфо можно получить консультацию пластического хирурга

В рубрике «Эксперты» на Амур.инфо на вопросы читателей ответит Максим Пискун – пластический хирург клиники пластической хирургии и врачебной косметологии «Медлайн-премьер». Максим Сергеевич проводит все виды пластических операций, как реконструктивных, так и эстетических.

Хирург владеет эндоскопическими, лазерными и инъекционными методиками. Имеет опыт работы в городах центральной России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Костроме и Иванове. Готовит кандидатскую диссертацию по теме восстановления молочной железы после онкологических заболеваний.

Самыми популярными пластическими операциями в Амурской области, как и во всём мире, являются блефаропластика (устранение избытков кожи верхних и нижних век), увеличение и подтяжка груди, на третьем месте – липосакция, абдоминопластика и коррекция ушей и носа.

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина