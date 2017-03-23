Новый российский компьютер «Эльбрус101-РС» будет дороже MacBook

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Объединённый холдинг «Росэлектроника» объявил о начале опытного производства партии отечественных компьютеров «Эльбрус 101-РС». Тестовая партия будет готова в следующем месяце. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hi-Tech Mail.Ru.

Как стало известно, цена экземпляра из тестовой партии превысит среднюю цену MacBook от Apple. Источник издания в компании уточнил: первая, тестовая, партия из 50 единиц направится в государственные ведомства, частные компании и на промышленные предприятия. Он также назвал предполагаемую стоимость компьютера.

«Цена на тестовый образец ПК будет в районе 130 тысяч рублей, а на серийный, который появится в начала 2018 года, – в районе 70 тысяч рублей за штуку», – рассказал собеседник издания.

В то же время самый новый из доступных MacBook с 12-дюймовым экраном и 512 Гб памяти SSD обойдется в 117 тысяч рублей, говорится на официальном сайте Apple.

«“Эльбрус 101-РС”, разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С. Брука, – это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях», – цитирует «Лента.ру» заместителя гендиректора «Росэлектроники» Арсения Брыкина.

Серийное производство компьютеров запланировано на начало 2018 года. Предполагается применение этих компьютеров в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.

«“Эльбрус 101-РС” может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS)», – уточнил Брыкин.

Ранее сообщалось, что подразделения ГИБДД оснастят системами на российском процессоре «Байкал».

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Алексей Воскобойников