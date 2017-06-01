На что в России собираются повысить госпошлину: обзор прессы

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В России составят «белые» и «черные» списки товаров; интервью с Дмитрием Хворостовским; подушку безопасности для пешеходов придумал уральский студент, юный американец влип в бетон. О чем пишет пресса – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

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«Российская газета» поставила в известность, что сегодня на заседании правительства будет рассмотрен законопроект, предусматривающий повышение госпошлины за такие услуги, как выдача водительских удостоверений, паспортов ТС, загранпаспортов и проч. и проч. Стоимость получения этих документов возрастет в два- два с половиной раза или чуть больше.

«Как вы думаете, этот законопроект будет одобрен или отклонен? – обращается Павел Савинкин к читателям и, находясь в глубоких сомнениях, перешел к другому материалу газеты.

Полный абзац

На страницах главной газеты страны встретились два разных материала на одну тему. В первом из них (он называется «Разбавить и смешать») говорится о том, что более половины производителей в России заменяют качественное сырье дешевыми аналогами, а потому большая часть продуктов не соответствует качеству. («Написали бы прямо – отрава, правда же?»)

Во втором («Сдать экзамен по ГОСТу») пишут, что в стране появятся «белые» и «черные» списки товаров. Потянулась рука к чему-либо в магазине – зашел на смартфоне на сайт Росстандарта, сверился со списком и, увидев товар в «черном» списке, спокойно пошел дальше. «А почему товар из этого списка вообще может существовать, да еще и находиться на прилавке – вопрос не ко мне», – уточняет обозреватель.

Также в номере

О многом еще хотелось бы сказать, листая «РГ». И о том, что написана история группы «Браво» – книга только-только поступила на прилавки. И об интервью с Дмитрием Хворостовским – мужественным человеком. И об изобретении уральского студента – он придумал подушку безопасности для пешеходов… Кстати, об этом чуть подробнее: юный техник смоделировал траекторию движения пешехода после удара машиной. Поэтому нижняя часть подушки (она крепится к бамперу) смягчает удар о ноги человека, а верхняя ловит его, когда он оказывается в воздухе.

А сколько еще интересных материалов не назвал Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» во главу угла поставила вопрос о погоде: где в конце концов задержалось лето?! Доколе нам держать на виду шубы и валенки?!

Ситуацию проясняет на 29-й странице издания погодный специалист Елена Печкина. Между прочим, читатели узнают, что в 1922 году температура

Не пропусти

Павел Савинкин обращает внимание читателей на публикацию под рубрикой «Ситуация». Здесь – об оптимизации, которая коснулась (так и хочется сказать: «прошлась танком») медицины Февральска, которая обслуживает многие поселки Селемджинского райна. Без постоянной круглосуточной смены осталась единственная реанимационная палата. Койки инфекционного стационара и гинекологического отделения свернули (более подробно – в полностраничном материале Анны Дёровой).

Приведенные слова и. о. главврача больницы Полещука полны оптимизма: он заявил, что в медпомощи никому не откажут. Что интересно, оптимизм и оптимизация – однокоренные слова, уточняет автор обзора.

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», изучив который, читатели наверняка сделают вывод, что жизнь не так уж и плоха, что дождь – явление временное да и вообще… Там есть заметка о том, как некий юный американец припарковал свою машину на новой стоянке, не уяснив, что бетон, которым она была залита, еще не схватился.

Операция по спасению авто длилась более четырех часов. Несколько отбойных молотков пришло в негодность: бетон в тех краях качественный…

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#СМИ

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Нина Гвоздкова