Освятили новый храм: история Приамурья

8 июня 2003 года в областном центре Амурской области прошло торжественное освящение храма Благовещения Пресвятой Богородицы, что находится в переулке Рёлочный.

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8 июня 1933 года. Утверждён устав треста «Амурзолото».

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В 1935 году в Приамурье завершилась II областная партийная конференция. 235 делегатов, принявших участие, избрали новый состав обкома ВКП(б) и первого секретаря. Им стал Василий Иванов.А в Зее в этот день завершилась I Зейская областная партийная конференция. Были избраны обком ВКП(б) и ревизионная комиссия.

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8 июня 1953 года. Амурский облисполком решил создать областное управление культуры, которое должно было объединить областные управление кинофикации, отдел искусств, отдел культурно-просветительной работы, управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли, комитет радиоинформации и управление трудовых резервов.

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В этот день в 1991 году в горпарке Благовещенска состоялся фольклорный праздник учащихся ПТУ «Мы юность рабочего класса».

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ЧП произошло в Белогорске 8 июня в 2013 году. В парке отдыха во время работы произошла поломка аттракциона «Гусеница». В результате происшествия пострадали двое взрослых и ребёнок 10-11 лет. С тяжёлыми травмами люди доставлены в местную больницу.

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#жизнь

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Анастасия Болотина