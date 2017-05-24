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Балетмейстер Мариинки скончался на приёме у стоматолога

Балетмейстер Мариинки скончался на приёме у стоматолога
Фото: muzobozrenie.ru

Следственные органы проводят проверку после смерти балетмейстера-репетитора Мариинского театра Сергея Вихарева на приёме у стоматолога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Петербургу.

Вихарева не стало в минувшую пятницу, 2 июня. Ему было 55 лет. Следователи уже изъяли медицинские документы и выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти балетмейстера.

Прощание с заслуженным артистом России и похороны состоятся в четверг, 8 июня.

В Мариинке Вихарев осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», а также был постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя».

Вне Мариинского театра он поставил балет «Леда и Лебедь» на музыку Густава Малера на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере «Джоконда» Амилькаре Понкьелли в генуэзском театре Карло Феличе. В Большом театре Вихарев реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года «Коппелия» в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти. В миланской Ла Скала осуществил постановку балета Петипа «Раймонда».

Сергей Вихарев родился в Санкт-Петербурге 15 февраля 1962 года. В 1980 году он окончил Санкт-Петербургскую Академию русского балета им. А.Я. Вагановой и был принят в балетную труппу Государственного академического Мариинского театра. В 1986 году стал её солистом, а позже – и балетмейстером.

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#здоровье #культура #происшествия

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