Амурчане будут больше платить за свет, газ и воду

Фото: Newstes.ru

С 1 июля амурчане будут платить больше за коммунальные услуги. Подорожают свет, вода и газ. Цены уже утверждены управлением госрегулирования цен и тарифов Амурской области.

В областном центре киловатт электроэнергии в час сейчас стоит 2 рубля 38 копеек, а будет – 2 рубля 46 копеек. Жители домов с газовыми плитами платят за электричество 3 рубля 40 копеек, тариф для них увеличится на 12 копеек.

Кубометр горячей воды в Благовещенске подорожает со 110 до 113 рублей. Холодная вода увеличится в цене на 79 копеек за кубометр и составит 21 рубль 71 копейку. Дороже станет и водоотведение – на 83 копейки. Сейчас оно стоит 21 рубль 84 копейки за кубометр.

Платить больше придется и жителям газифицированных домов. Кубометр газа подорожает со 112 до 119 рублей.

Между тем энерготарифы для предприятий на Дальнем Востоке снизят до 30 %. Программа по их выравниванию заработает с 1 июля.

Федеральный закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня приняли в декабре. Снижать цену на свет будут только для предприятий, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Сейчас самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме – в пять раз выше среднероссийских.

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#ЖКХ

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Екатерина PL