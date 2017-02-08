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Амурчане будут больше платить за свет, газ и воду

Амурчане будут больше платить за свет, газ и воду
Фото: Newstes.ru

С 1 июля амурчане будут платить больше за коммунальные услуги. Подорожают свет, вода и газ. Цены уже утверждены управлением госрегулирования цен и тарифов Амурской области.

В областном центре киловатт электроэнергии в час сейчас стоит 2 рубля 38 копеек, а будет – 2 рубля 46 копеек. Жители домов с газовыми плитами платят за электричество 3 рубля 40 копеек, тариф для них увеличится на 12 копеек.

Кубометр горячей воды в Благовещенске подорожает со 110 до 113 рублей. Холодная вода увеличится в цене на 79 копеек за кубометр и составит 21 рубль 71 копейку. Дороже станет и водоотведение – на 83 копейки. Сейчас оно стоит 21 рубль 84 копейки за кубометр.

Платить больше придется и жителям газифицированных домов. Кубометр газа подорожает со 112 до 119 рублей.

Между тем энерготарифы для предприятий на Дальнем Востоке снизят до 30 %. Программа по их выравниванию заработает с 1 июля.

Федеральный закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня приняли в декабре. Снижать цену на свет будут только для предприятий, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Сейчас самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме – в пять раз выше среднероссийских.

Просмотров всего: 3008

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Lапочка

    Lапочка
    2 часа назад

    А з/п повышать не хотят. Как хотите, так и выживайте

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Гыг. Вот оно, счастье!

    Кстати, недавно предупреждал, что снижение тарифов для предприятий (читай Газпром) компенсируют из нашего кармана.

    Да здравствуют ТОРы!

  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    а потом думают думают как привлечь население.....все делают , чтоб люди сбегали

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Не надело такое управление государством?

    Лихие 90–е, никуда не делись. Они переквалифицировались в президенты, в спикеров, в заместителей.

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    2 часа назад

    Да с Чукоткой и Колымой, нас давно приравняли. Это ещё мне на ГЭС в начале 2000-х говорили. Как говориться раскидаем на всех. А по северным не приравняли. И по количеству ГЭС не приравняли.

    Давайте пусть все платят, как на предприятиях.

    С кого ровнять? С населения, оно же самое богатое, а Китаю на 10 коп. поднять цену слабо?

    Даёшь выравнять цену по всей России! Как говориться ровнять, так ровнять.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    А чё? Фсё норм, это ожидаемо было

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    Я правильно понимаю? Если за электричество мы платим за предыдущий месяц, то оплата по новому тарифу будет в квитанции за июль, которая придёт в августе.)

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Говорят, что с 1 июля 2018 года тарифы тоже повысят...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ну это, если Вам правильно еще насчитают в связи с повышением))), а то и втройне заплатите.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Боже царя храни...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Щуп

    Я правильно понимаю? Если за электричество мы платим за предыдущий месяц, то оплата по новому тарифу будет в квитанции за июль, которая придёт в августе.)



    Вот я всегда плачу на 1000 кВт больше, чем нагорело. Какая никакая экономия.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Щуп

    Я правильно понимаю? Если за электричество мы платим за предыдущий месяц, то оплата по новому тарифу будет в квитанции за июль, которая придёт в августе.)



    В майской квитанции предупреждение: хочешь оплатить по старому тарифу - плати до 30 июня. С 1 июля - действует новый тариф

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Myxira

    Щуп

    Я правильно понимаю? Если за электричество мы платим за предыдущий месяц, то оплата по новому тарифу будет в квитанции за июль, которая придёт в августе.)



    В майской квитанции предупреждение: хочешь оплатить по старому тарифу - плати до 30 июня. С 1 июля - действует новый тариф



    Забота о кошельках населения, понимаешь....

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    По логике должно быть так как я сказал. а как будет по факту, черть его знает8(

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Щуп

    По логике должно быть так как я сказал. а как будет по факту, черть его знает8(



    Разумеется, вы правы, но они, все же, обдерут население хотя бы за месяц....

  • 55

    55
    2 часа назад

    Ироды бодрячковые, достали уже(

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Myxira

    Щуп

    Я правильно понимаю? Если за электричество мы платим за предыдущий месяц, то оплата по новому тарифу будет в квитанции за июль, которая придёт в августе.)



    В майской квитанции предупреждение: хочешь оплатить по старому тарифу - плати до 30 июня. С 1 июля - действует новый тариф



    Врут.

    Квитанции выписаны уже, остается только оплатить их. Если она за июнь, то и тариф там июнский.

    Так уже третий год начисляется. Раньше долги в киловатах считали, щас в рублях.

  • Йоулупукки

    Йоулупукки
    2 часа назад

    Может я чего-то не понимаю? Амуринфо, откуда такие тарифы? После последнего повышения в июле 2016 плачу за холодную воду 24,69, за горячую 122,92 (24,69 куб холодной воды +98,23 подогрев), за водоотведение 25,77. Верный тариф только за э/э.

  • Йоулупукки

    Йоулупукки
    1 час назад

    Тут утвержденные тарифы: https://amurcomsys.ru/company/files/tarify_2017.pdf

    В новости тарифы взяли для предприятий, а не для населения, и про НДС "забыли".

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    А вы что хотели? Каждый год повышают. Наворованные деньги превращены в имущество, которое надо обслуживать. На обслуживание еще деньги нужны. А вы работайте, рассеяне!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    55

    Ироды бодрячковые, достали уже(



    Угробили область и обсосали карманы местного населения гастролеры.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Единоросы раскачивают лодку.. Потом орут что амкрика и европа во всём виноваты..

  • sind

    sind
    1 час назад

    А за год можно оплатить? По старому тарифу

  • не депутат

    не депутат
    49 минут назад

    Так остро реагируете на новость, а если разобраться то ничего страшного не произошло. Каждый год повышают, Это нормально. А то, что у вас зарплаты вам не поднимают, ну извините, значит вы такие ценные работнички, что не заслуживаете ни повышения по должности, ни премий различных. Задумайтесь.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    35 минут назад

    не депутатТак остро реагируете на новость, а если разобраться то ничего страшного не произошло. Каждый год повышают, Это нормально. А то, что у вас зарплаты вам не поднимают, ну извините, значит вы такие ценные работнички, что не заслуживаете ни повышения по должности, ни премий различных. Задумайтесь.


    Не депутат, ну так раскажи на каком предприятии ты работаешь и сколько раз тебе за последний год подняли зарплату? Просто интересно, на каком предприятии в кризис поднимают зарплату.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    9 минут назад

    не депутат

    Так остро реагируете на новость, а если разобраться то ничего страшного не произошло. Каждый год повышают, Это нормально. А то, что у вас зарплаты вам не поднимают, ну извините, значит вы такие ценные работнички, что не заслуживаете ни повышения по должности, ни премий различных. Задумайтесь.



    Вот она, логика зомботролей кремблеотских- ничего страшного, так и должно быть, терпите. Тьфу уроды

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