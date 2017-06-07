В Благовещенске при столкновении машин травмирован шестимесячный ребенок
В среду, 7 июня, в Благовещенске в ДТП пострадал шестимесячный ребенок. На нерегулируемом перекрестке улиц Пушкина и Амурской столкнулись автомобили Nissan Serena и Toyota Vitz. В результате аварии травмы получил маленький ребенок, который ехал в одной из машин.
Водитель, управлявший автомобилем Nissan, двигался по второстепенной дороге, но не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Toyota Vitz, которая ехала по главной дороге с маленьким пассажиром. Шестимесячный ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства – «автолюльки», но сила столкновения автомобилей была так велика, что он всё равно получил травмы, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Благовещенска.
За последние 10 дней это второй ребенок в возрасте до одного года, которому понадобилась медицинская помощь после ДТП.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий. В четырех из них четыре человека получили травмы.
Просмотров всего: 1213
#дети #ДТП #происшествия #транспорт