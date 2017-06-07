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В Благовещенске при столкновении машин травмирован шестимесячный ребенок

В Благовещенске при столкновении машин травмирован шестимесячный ребенок
Фото: www.drive2.ru

В среду, 7 июня, в Благовещенске в ДТП пострадал шестимесячный ребенок. На нерегулируемом перекрестке улиц Пушкина и Амурской столкнулись автомобили Nissan Serena и Toyota Vitz. В результате аварии травмы получил маленький ребенок, который ехал в одной из машин.

Водитель, управлявший автомобилем Nissan, двигался по второстепенной дороге, но не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Toyota Vitz, которая ехала по главной дороге с маленьким пассажиром. Шестимесячный ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства – «автолюльки», но сила столкновения автомобилей была так велика, что он всё равно получил травмы, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Благовещенска.

За последние 10 дней это второй ребенок в возрасте до одного года, которому понадобилась медицинская помощь после ДТП.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий. В четырех из них четыре человека получили травмы.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Как народ носится по раздолбаным дорогам? и не жалко машины? я больше 40 по городу не езжу, то яма то канава.

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