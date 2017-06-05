Дожди, грозы и град: прогноз погоды в Амурской области на 8 июня

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В Амурской области 8 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь, в отдельных районах осадки будут сильными, возможны гроза и град. Термометры покажут 18…23 градусов тепла, местами в дожде – плюс 10…15 градусов.

Северо-западный ветер по южным и центральным районам разгонится до 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13-18 метров в секунду. На севере ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 11-16 метров в секунду.

В Благовещенске рано утром было 10 градусов выше нуля, дул северо-западный ветер со скоростью 4-10 метров в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 11-16 метров в секунду. Температура составит 14…16 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL