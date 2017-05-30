«ВИМ-Авиа» объявила о сокращении чартерной программы

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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приняла решение частично сократить чартерную программу на весенне-летний период 2017 года для того, чтобы стабилизировать расписание. Проблемы возникли из-за небывало высокого для конца мая прироста пассажиропотока, объясняют представители компании.

В данный момент, после обсуждения сложившейся ситуации с туроператорами – партнерами «ВИМ-Авиа», и рядом проведенных консультаций с государственными органами, контролирующими туристическую и авиационную сферы, был скорректирован оптимальный график чартерных полетов на лето. При разработке программы оптимизации авиакомпания учла все рекомендации, полученные от партнеров и государственных органов, чтобы выполнить программу полетов с минимальным ущербом для всех заинтересованных сторон», – сообщает директор по связям с общественностью авиакомпании «ВИМ-Авиа» Елена Федорова.

Скорректированное расписание в авиакомпании обещают опубликовать 8 июня на официальном сайте. В приоритете регулярные рейсы по городам России и те чартеры, организаторы которых полностью выполнили свои финансовые обязательства перед авиакомпанией, отметили в «ВИМ-Авиа».

7 июня глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство намерено предупредить авиакомпании об отмене чартерных рейсов в случае задержек на регулярных маршрутах. Очередные задержки, возникшие на маршрутах Москва – Благовещенск – Москва, «ВИМ-Авиа» объясняла поздним возвратом самолетов с технического осмотра.

2 июня авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила об отмене всех чартерных рейсов до 15 июня. 7 июня авиакомпания сообщила о замене воздушного судна «Боинг-777» на другой тип самолета на регулярном маршруте Москва – Благовещенск – Москва.

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Нино Кохреидзе