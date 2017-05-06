Заменить гимн России на «Боже, царя храни!» предлагают депутаты Госдумы

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Законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский «Боже, царя храни!» внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что действующий гимн «Россия – священная наша держава», который представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян. А утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности.

«Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации», – считают парламентарии.

Гимн «Боже, царя храни!» был утвержден указом императора Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Выразить свое мнение по поводу инициативы о замене государственного гимна можно в разделе «голосование» на Амур.инфо.

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#закон #российская власть

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Нино Кохреидзе