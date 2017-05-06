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Заменить гимн России на «Боже, царя храни!» предлагают депутаты Госдумы

Заменить гимн России на «Боже, царя храни!» предлагают депутаты Госдумы
Фото: marimedia.ru

Законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский «Боже, царя храни!» внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что действующий гимн «Россия – священная наша держава», который представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян. А утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности.

«Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации», – считают парламентарии.

Гимн «Боже, царя храни!» был утвержден указом императора Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Выразить свое мнение по поводу инициативы о замене государственного гимна можно в разделе «голосование» на Амур.инфо.

Просмотров всего: 1002

#закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    доиграются

  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Вот только Боже царей совсем не хранил а скорее хоронил, многих раньше срока. Не гимн, а панихида какая-то по царям.

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Допоются.

  • heoru

    heoru
    4 часа назад

    идиоты

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    Надо не гимн заменить, а этих "умников"...дармоеды

    С уважением

  • Лесная

    Лесная
    4 часа назад

    Ну, полный пипец...Больше заняться нечем.А может имя царя нынешнего назовут..,ну совсем уже в маразм не впадайте...

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    4 часа назад

    ну надо же как то либердепутоидам министерскую зарплату и пожизненную пенсию в 250 тыщ. отрабатывать, вот и стараются, думают как жизнь в россии улучшить, не спят небось.

  • full

    full
    4 часа назад

    Лижут по взрослому.

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    4 часа назад

    там мавзолей еще не освобождают под нового?

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    Лесная

    Ну, полный пипец...Больше заняться нечем.



    Почему же? Есть чем. Дачку в порядок привести. Бэху на мерса поменять. Работы выше крыши.



    А может имя царя нынешнего назовут..,



    Вы не знаете его имя? Удивительно. Вроде каждый день в телевизоре появляется.



    ну совсем уже в маразм не впадайте...



    Это не маразм. Это каждодневный напряженный труд на благо России.

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    3 часа назад

    Да задолбали они. Меня нынешний гимн устраивает ибо с одной из его версий победили в войне, с другой построили во всех смыслах этого слова великую страну.

  • Sypha

    Sypha
    3 часа назад

    ЛДПР - совсем вы уже скурвились.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    На аверсах всех российских монет с 2016 года орла чеканят со скипетром и державой, в коронах - чего удивляться желанию изменить гимн? )))

    "Союз нерушимый республик свободных..." - вот сила и мощь была, новоделу не досягаемая. Как и ретро-гимну )))

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Они медосмотр проходят? Психиатр там есть в комиссии?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    лдпр - клоуны.

  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    даже не сомневался что это ЛДПР ))) ...

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Sypha

    ЛДПР - совсем вы уже скурвились.



    Чоптаки?

    Это просто бараньё в РФ напрочь разучилось думать.

    Щас да осталось дождаться очередного парнокопытного, который на полном серьезе начнет доказывать, что у нас демократия и настоящие выборы, просто кто если не Путин и тыпы.

    Алле гараж, у нас давно уже де-факто монархия.

    Жириновский сколько раз уже обращает на сей факт внимание, не, дурачки всё басням по телеку верят.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    Царь Путин

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Мда...

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад



    Аллаху Акбар!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Тогда надо депутатов заменить на бояр, а думу - на Боярскую Думу

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Мдяя, а я то думала за что они такие зряплаты получают? Ан нет, "работа идёт, результат виден"! Так держать!

    А чё не "Боже храни королеву"?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    mikey007

    Sypha

    ЛДПР - совсем вы уже скурвились.



    Чоптаки?

    Это просто бараньё в РФ напрочь разучилось думать.



    Зачем вы так о себе? Да ещё и во множественном числе?



    Жириновский сколько раз уже обращает на сей факт внимание, не, дурачки всё басням по телеку верят.



    Если слушать этого клоуна, то крыша съедет. Там уже маразм



  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...страшно что этот старый маразматик зомбирует молодых партейцев...)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    михалыч 2015

    ...страшно что этот старый маразматик зомбирует молодых партейцев...)))



    Не, ну раньше просто поржать было, но теперь вообще такое несёт, что ходить бы ему в смирительной рубашке и с кляпом.



    Как бы я понимаю, что тяжело быть известным человеком. Можно прикопаться до любого слова, но тут просто ФГМ! Вот за что мне Пу нра, так это за грамотную речь. Говорит зараза красиво))



    Зы: Повторюсь - беспартийная



  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...прёт дедушку от вседозволености и безнаказоности...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад



    Кстати, а что там с нашим (Благовским) гербом? Поменяли всё же или нет?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    В госдуре работа кипит. Наркотики подвозят депутатам вовремя. Боже царьков гони с русской земли..(с)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    У меня ещё вопрос, а кто там "геометрию" учебных классов хотел поменять?

    Так чисто вспомнилось (на поржать)

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    44 минуты назад

    голодец. зам.председателя правительства.

    не знающая что квадрат - это тоже прямоугольник

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 минут назад

    ... Лишь одни все умные, но на форумах штаны просиживают... ))

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 минут назад

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