8 июня – Всемирный день океанов и День социального работника

Фото: oblzdrav.ru

8 июня во всём мире отмечают важный экологический праздник – Всемирный день океанов (World Oceans Day). Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97 % водных запасов и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития.

Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей: его воды – один из главных поглотителей углекислого газа.

Также океаны являются крупнейшим в мире источником белка, при этом примерно три миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований.

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Также сегодня в России отмечается День социального работника. Дата 8 июня для празднования была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1701 году Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты – «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу Петра «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в нашей стране.

Сегодня профессия социального работника очень востребована, практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этой системе работает более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов.

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Жители северной столицы сегодня отмечают День петербургских котов и кошек. Его объявили в 2005 году «митьки» (объединение местных художников), разместив на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина.

Фамилию выбрали неслучайно: по случаю праздника кошку нарядили в тельняшку, которая давно стала своего рода униформой «митьков». Что касается традиций празднования, то в этот День художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям – отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин и т.п.

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180 лет назад родился русский живописец Иван Крамской. Иван Николаевич был идеологом целого поколения художников-реалистов. Художник жанровой, исторической и портретной живописи, вдохновитель и организатор «передвижников», Крамской создал целый ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и общественных деятелей (Лев Толстой, 1873; Иван Шишкин, 1873; Павел Третьяков, 1876; Салтыков-Щедрин, 1879 – все находятся в Третьяковской галерее).

В них выразительная простота композиции и ясность фигуры подчёркивают ведущую часть глубокой психологической характеристики.

Иван Николаевич работал до последнего дня. 5 апреля 1887 года он несколько часов подряд писал портрет доктора Раухфуса. В какой-то момент художник внезапно побледнел и бездыханный рухнул на мольберт.

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Алексей Воскобойников