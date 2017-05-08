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Хладокомбинат отмечает 85-летний юбилей

Хладокомбинат отмечает 85-летний юбилей

Одно из старейших предприятий Амурской области отмечает юбилей. В июне Хладокомбинату исполняется 85 лет. Мало кто знает, что один из крупнейших поставщиков молочной продукции начинал свою историю с заготовки и продажи рыбы и мяса.

В 1932 году Росмясрыбторг открыл в Амурской области оптово-сбытовую базу. Предприятие занималось заготовкой, хранением и распределением рыбной, мясной и молочной продукции в регионе. В 1956 году база стала носить название «Амурский хладокомбинат». Молочные продукты стали приоритетным направлением в работе лишь во второй половине 80-х годов. В 1984 году Хладокомбинат, согласно новым санитарным нормам, прекратил работать с мясными продуктами.

«Хладокомбинату – 85 лет. Я примерно 20 лет назад был на складах и сегодня приехал – это совсем другой уровень, это новое современное производство!» – рассказал и. о. министра сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран. Министр приехал на производство поздравить и наградить лучших работников.

На сегодняшний день в пятёрку самых популярных продуктов входят десертный йогурт, сметана, пастеризованное молоко, ультрапастеризованное молоко и питьевые йогурты. Предприятие осуществляет поставки молока и другой продукции во все регионы Дальнего Востока и Забайкалье.

«Мы даже видели, как в Хабаровске прямо коробками молоко хватают. Я была очень удивлена, его вкус очень ценят, и родственники рассказывали, что в Хабаровске популярна наша продукция, – поделилась главный технолог Хладокомбината Юлия Свистун. – Секрет такой популярности – в качестве. Никогда не выпускаем товар низкого качества, потому что это сразу всё бракуется».

Свежее молоко берут в крестьянско-фермерских хозяйствах и у фермеров-частников. Поставщиками являются 5 500 хозяйств из 11 районов Приамурья. Но по-прежнему одними из самых актуальных проблем остаются недостаток племенных хозяйств в области, нехватка коров молочных пород, адаптированных к климату Приамурья, а также отсутствие в сёлах молодых специалистов в животноводстве вследствие оттока молодёжи из сельской местности.

Управляющий Хладокомбинатом Юрий Бурдиловский отметил, что сырьё – это основа основ: «Будем задумываться, что делать, чтобы стало больше молочное поголовье в Амурской области, чтобы прибывало хорошего качества молоко. Мы живём для того, чтобы трудиться, получать удовлетворение от работы, чтобы утром все с удовольствием шли на работу на предприятие, а вечером с удовольствием шли в семью».

В Амурской области на Хладокомбинате и дочерних предприятиях заняты 750 человек. Предприятие гордится тем, что сотрудники любят свою работу и трудятся на своих местах много лет. Оператор линии Андрей Милосердов работает на заводе уже пять лет и уверен в качестве и безопасности продукции «Стремимся, чтобы как можно меньше было брака, стремимся улучшать наше оборудование, следим за чистотой в цеху. Всегда у нас стерильность», – сказал он.

За качеством следят технологи, а за коммерческим успехом – маркетологи предприятия. Завод непрерывно расширяет количество видов йогуртов, кефиров и самого главного детского лакомства – мороженого.

Партнерский материал

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#жизнь #праздники #производство #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    3 часа назад

    По-моему, да и по мнению друзей, знакомых, продукция Хладокомбината - худшая из всей, выпускаемой местными производителями,сущий суррогат. Фее... Вот было еще в прошлом году у них все мороженое "пломбир" (белое, шоколадное, с фруктовыми и ягодными добавками, то, которое в стаканчиках и в килограммовых брикетах)... А сейчас что?... Только "белое" еще осталось пломбиром, остальное - с растительными жирами... Не, они не обманывают, на упаковках (дизайн, которых сохранился, кстати, с пломбировых времен), написано "Мороженое", кто не вчитывается - схватит по привычке, а там уже не то... увы... А молоко "Фермерское подворье" (которое обычное, не ульстрапастеризованное)??? Лучше что ли? По зиме взяли как-то, с дуру (а может, решили сэкономить?) чтобы сделать кисломолочный продукт (специально подселить бактерии в молоко, которые продаются в магазинах и в аптеках)... До этого в молоке другого производителя всё шло "на ура!", а этому молоку хоть бы хны!!!! Выкинула я брикет из холодильника, СУТКИ!!!! стоял на столе - молоко не скисло! Нафиг-нафиг! Подальше от такого!

    В общем, покупать их продукт или нет - личное дело каждого. Я пас.

    P.S.: вообще, в Благе (у благовских производителей) молочка похабная... Имхо. Может, кто согласен со мной

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    Какое ровное и красивое мороженко!!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    удален

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    2 часа назад

    У них уже молоко на складе стоит за сентябрь 2017 года, так сказать из будущего :). Вся продукция у них действительно низкого качества.

  • Эридан

    Эридан
    2 часа назад

    Да, действительно дело каждого. Мы с семьей покапаем только продукцию Хладокомбината. Творог очень вкусный!!! Да как и остальная продукция. Спасибо, за вашу работу.

  • Рыба

    Рыба
    1 час назад

    за сутки на столе не киснет ни одно молоко местных производитетей.это вообще не аргумент качества. бактериями( йогуртными) прекрасно квасится,вам Екатерина_acdc бактерии нужно проверить.

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    1 час назад

    8) смею возразить Вам, Рыба, - молоко (уж не примите за рекламу) БМК, Серышевское или же фирмы Партизан - прекрасно киснет и с бактериями и без. Опять-таки, я говорю не об ультрапастеризованном. Бактерии - проверены, работают в ДРУГОМ молоке.

  • bank

    bank
    1 час назад

    учите матчасть или хотя бы почитайте в инете чем достигается долгий срок хранения молока, технология пастерилизованного и ультропастерилизованного молока не только у нас в области но и в других регионах, проще говоря за счет быстрого нагрева и охлаждения и есть результат срока хранения.

  • bank

    bank
    1 час назад

    Екатерина_acdc еще варианты упаковок, есть просто картон в нем срок хранения 5 суток, есть асептическая упаковка, срок до 6 мес. Это достигается не консервантами а температурой. t-ра убивает все бактерии и микрооганизмы Получается полезней то кторое с меньшим сроком хранения.

  • ZasLanka

    ZasLanka
    1 час назад

    Максим 28РУС

    У них уже молоко на складе стоит за сентябрь 2017 года, так сказать из будущего :). Вся продукция у них действительно низкого качества.



    Фото в студию.

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    1 час назад

    Совершенно верно: "Получается полезней то, которое с меньшим сроком хранения" (исправила Ваши опечатки, bank)!! "за счет быстрого нагрева и охлаждения и есть результат срока хранения" - да, если речь о молоке, а не о псевдомолоке Хладокомбината.

  • bank

    bank
    1 час назад

    полезней потому как после более высокой температуры остается меньше микроорганизмов, это современный способ, оборудование и технологии практически все одни

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