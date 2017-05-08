Хладокомбинат отмечает 85-летний юбилей

Одно из старейших предприятий Амурской области отмечает юбилей. В июне Хладокомбинату исполняется 85 лет. Мало кто знает, что один из крупнейших поставщиков молочной продукции начинал свою историю с заготовки и продажи рыбы и мяса.

В 1932 году Росмясрыбторг открыл в Амурской области оптово-сбытовую базу. Предприятие занималось заготовкой, хранением и распределением рыбной, мясной и молочной продукции в регионе. В 1956 году база стала носить название «Амурский хладокомбинат». Молочные продукты стали приоритетным направлением в работе лишь во второй половине 80-х годов. В 1984 году Хладокомбинат, согласно новым санитарным нормам, прекратил работать с мясными продуктами.

«Хладокомбинату – 85 лет. Я примерно 20 лет назад был на складах и сегодня приехал – это совсем другой уровень, это новое современное производство!» – рассказал и. о. министра сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран. Министр приехал на производство поздравить и наградить лучших работников.

На сегодняшний день в пятёрку самых популярных продуктов входят десертный йогурт, сметана, пастеризованное молоко, ультрапастеризованное молоко и питьевые йогурты. Предприятие осуществляет поставки молока и другой продукции во все регионы Дальнего Востока и Забайкалье.

«Мы даже видели, как в Хабаровске прямо коробками молоко хватают. Я была очень удивлена, его вкус очень ценят, и родственники рассказывали, что в Хабаровске популярна наша продукция, – поделилась главный технолог Хладокомбината Юлия Свистун. – Секрет такой популярности – в качестве. Никогда не выпускаем товар низкого качества, потому что это сразу всё бракуется».

Свежее молоко берут в крестьянско-фермерских хозяйствах и у фермеров-частников. Поставщиками являются 5 500 хозяйств из 11 районов Приамурья. Но по-прежнему одними из самых актуальных проблем остаются недостаток племенных хозяйств в области, нехватка коров молочных пород, адаптированных к климату Приамурья, а также отсутствие в сёлах молодых специалистов в животноводстве вследствие оттока молодёжи из сельской местности.

Управляющий Хладокомбинатом Юрий Бурдиловский отметил, что сырьё – это основа основ: «Будем задумываться, что делать, чтобы стало больше молочное поголовье в Амурской области, чтобы прибывало хорошего качества молоко. Мы живём для того, чтобы трудиться, получать удовлетворение от работы, чтобы утром все с удовольствием шли на работу на предприятие, а вечером с удовольствием шли в семью».

В Амурской области на Хладокомбинате и дочерних предприятиях заняты 750 человек. Предприятие гордится тем, что сотрудники любят свою работу и трудятся на своих местах много лет. Оператор линии Андрей Милосердов работает на заводе уже пять лет и уверен в качестве и безопасности продукции «Стремимся, чтобы как можно меньше было брака, стремимся улучшать наше оборудование, следим за чистотой в цеху. Всегда у нас стерильность», – сказал он.

За качеством следят технологи, а за коммерческим успехом – маркетологи предприятия. Завод непрерывно расширяет количество видов йогуртов, кефиров и самого главного детского лакомства – мороженого.

Партнерский материал

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Анастасия Болотина