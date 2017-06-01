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12 июня в Благовещенске отметят День России

12 июня в Благовещенске отметят День России
Фото: fb.ru

12 июня, в понедельник, в стране отметят День России. Это один из молодых праздников в государстве. Он посвящен принятию Декларации о суверенитете России, которая была подписана президентом Борисом Ельциным в 1994 году. Тогда же 12 июня объявили выходным.

На Амур.инфо – программа праздничных мероприятий, запланированных в Благовещенске.

Мероприятия, посвященные Дню России

Дата, время проведения

Мероприятие

Место проведения

01.06-30.06, в течение дня

Выставка-дата «Твой день, Россия»

МДБ им. П. Комарова

02.06-30.06, в течение дня

Книжно-иллюстрированная выставка «Русь. Россия – Родина моя»

МБ с. Белогорье

05.06-30.06, в течение дня

Книжная выставка

«Вера моя, совесть моя, песня моя – Россия»

МБ им. Б. Машука

06.06-30.06, в течение дня

Книжная выставка

«Света тебе и радости, Россия!»

МБ им. Б. Машука

07.06, в 11:00

Ретро-путешествие «Я эту землю Родиной зову»

МБ «Дом семьи»

08.06-30.06, в течение дня

Книжная выставка

«Русь, Россия, Родина моя»

МБ «Молодёжная»

09.06-30.06, в течение дня

Книжная выставка «Восславим матушку Россию»

МБ «Центральная»

09.06-30.06, в течение дня

Книжно-иллюстративная выставка «Поздравляем Россию: наступает ее день»

МБ «Диалог»

10.06, в течение дня

Викторина «От Древней Руси до новой России»

МБ «Багульник»

10.06, 10:00-17:00

Праздничная программа, посвящённая дню рождения села Белогорье

ДК с. Белогорье

10.06-30.06, в течение дня

Выставка-просмотр «Моя Родина, моя Россия!»

МБ «Центральная»

10.06, 12:00-14:00

Развлекательная программа для детей «В солнечном парке»

Первомайский парк (эстрада)

10.06, в 13:00

Игровая программа ко Дню независимости России «Россия – Родина моя»

Отделение

ДК с. Плодопитомник

10.06, в 14:00

Мастер-класс «Брошь триколор»

Отделение ДК с. Плодопитомник

10.06, в 15:00

Любительский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню России

Открытая площадка

ДК с. Садовое

10.06, 17.00-21.00

Программа выходного дня «Удачные каникулы»

Городской парк культуры и отдыха (эстрада)

10.06, в 18:00

Концерт, посвящённый Дню России «Моя Россия»

Зрительный зал

ДК с. Садовое

10.06, в 21:00

Праздничная дискотека

Зрительный зал ДК с. Садовое

11.06, 12.00-15.00

Концертная, игровая программа «С праздником, Россия!»

Первомайский парк (эстрада)

11.06, 15:00-21:00

Концертные и игровые программы «О России все слова!»

Городской парк культуры и отдыха (эстрада)

11.06, в 17:00

«Культурный уикенд для жителей города Благовещенска» – концерт, посвященный Дню независимости России

Парк Дружбы

12.06, 12:00-21:00

Концертные и игровые программы «Слава Великой России!»

Городской парк культуры и отдыха (эстрада)

12.06, 12:00-16:00

Праздничная концертная программа «Славься, Россия!»

Первомайский парк (эстрада)

12.06 в 16:00

«Культурный уикенд для жителей Благовещенска» – концерт оркестра ДВОКУ, посвященный Дню независимости России

Парк Дружбы

12.06, 18:00-20:00

Праздничная концертная программа, посвященная Дню независимости России

Площадь ОКЦ (Ленина, 100)

12.06, 18:00 - 20:30

Праздничные программы, посвященные Дню независимости России с участием эстрадно-джазового оркестра AmurJazzBand

Набережная Амура

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#Амурская осень #праздники

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