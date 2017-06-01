12 июня в Благовещенске отметят День России
12 июня, в понедельник, в стране отметят День России. Это один из молодых праздников в государстве. Он посвящен принятию Декларации о суверенитете России, которая была подписана президентом Борисом Ельциным в 1994 году. Тогда же 12 июня объявили выходным.
На Амур.инфо – программа праздничных мероприятий, запланированных в Благовещенске.
Мероприятия, посвященные Дню России
|
Дата, время проведения
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
01.06-30.06, в течение дня
|
Выставка-дата «Твой день, Россия»
|
МДБ им. П. Комарова
|
02.06-30.06, в течение дня
|
Книжно-иллюстрированная выставка «Русь. Россия – Родина моя»
|
МБ с. Белогорье
|
05.06-30.06, в течение дня
|
Книжная выставка
«Вера моя, совесть моя, песня моя – Россия»
|
МБ им. Б. Машука
|
06.06-30.06, в течение дня
|
Книжная выставка
«Света тебе и радости, Россия!»
|
МБ им. Б. Машука
|
07.06, в 11:00
|
Ретро-путешествие «Я эту землю Родиной зову»
|
МБ «Дом семьи»
|
08.06-30.06, в течение дня
|
Книжная выставка
«Русь, Россия, Родина моя»
|
МБ «Молодёжная»
|
09.06-30.06, в течение дня
|
Книжная выставка «Восславим матушку Россию»
|
МБ «Центральная»
|
09.06-30.06, в течение дня
|
Книжно-иллюстративная выставка «Поздравляем Россию: наступает ее день»
|
МБ «Диалог»
|
10.06, в течение дня
|
Викторина «От Древней Руси до новой России»
|
МБ «Багульник»
|
10.06, 10:00-17:00
|
Праздничная программа, посвящённая дню рождения села Белогорье
|
ДК с. Белогорье
|
10.06-30.06, в течение дня
|
Выставка-просмотр «Моя Родина, моя Россия!»
|
МБ «Центральная»
|
10.06, 12:00-14:00
|
Развлекательная программа для детей «В солнечном парке»
|
Первомайский парк (эстрада)
|
10.06, в 13:00
|
Игровая программа ко Дню независимости России «Россия – Родина моя»
|
Отделение
ДК с. Плодопитомник
|
10.06, в 14:00
|
Мастер-класс «Брошь триколор»
|
Отделение ДК с. Плодопитомник
|
10.06, в 15:00
|
Любительский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню России
|
Открытая площадка
ДК с. Садовое
|
10.06, 17.00-21.00
|
Программа выходного дня «Удачные каникулы»
|
Городской парк культуры и отдыха (эстрада)
|
10.06, в 18:00
|
Концерт, посвящённый Дню России «Моя Россия»
|
Зрительный зал
ДК с. Садовое
|
10.06, в 21:00
|
Праздничная дискотека
|
Зрительный зал ДК с. Садовое
|
11.06, 12.00-15.00
|
Концертная, игровая программа «С праздником, Россия!»
|
Первомайский парк (эстрада)
|
11.06, 15:00-21:00
|
Концертные и игровые программы «О России все слова!»
|
Городской парк культуры и отдыха (эстрада)
|
11.06, в 17:00
|
«Культурный уикенд для жителей города Благовещенска» – концерт, посвященный Дню независимости России
|
Парк Дружбы
|
12.06, 12:00-21:00
|
Концертные и игровые программы «Слава Великой России!»
|
Городской парк культуры и отдыха (эстрада)
|
12.06, 12:00-16:00
|
Праздничная концертная программа «Славься, Россия!»
|
Первомайский парк (эстрада)
|
12.06 в 16:00
|
«Культурный уикенд для жителей Благовещенска» – концерт оркестра ДВОКУ, посвященный Дню независимости России
|
Парк Дружбы
|
12.06, 18:00-20:00
|
Праздничная концертная программа, посвященная Дню независимости России
|
Площадь ОКЦ (Ленина, 100)
|
12.06, 18:00 - 20:30
|
Праздничные программы, посвященные Дню независимости России с участием эстрадно-джазового оркестра AmurJazzBand
|
Набережная Амура
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