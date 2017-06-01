12 июня в Благовещенске отметят День России

Дата, время проведения

МДБ им. П. Комарова

Выставка-дата «Твой день, Россия»

01.06-30.06, в течение дня

МБ с. Белогорье

02.06-30.06, в течение дня

05.06-30.06, в течение дня

Книжная выставка

«Вера моя, совесть моя, песня моя – Россия»