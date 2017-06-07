Гало сфотографировали в небе над Константиновкой

Светящееся кольцо вокруг солнца заметили амурчане в небе над Константиновкой. Редкий оптический феномен успели сфотографировать.

«Какая-то на небе радиация», ­– прокомментировал автор снимка. Но позже предположил, что это гало.

То что это атмосферное оптическое явление подтвердили и в Амурском гидрометцентре.

«Это преломление света в связи с плотным облаком при относительно солнечной погоде в целом, как радуга. Кстати, появление гало в таких условиях говорит об укрупнении кристаллов в облаке и увеличении вероятности выпадения осадков в ближайшее время», – пояснила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Гало достаточно редкое явление. Его наблюдали в мае 2010 года жители Белогорска. Радуга окаймила диск солнца во время торжественной церемонии открытия памятника «Телега переселенцев».

«Это хороший знак. Значит, мы вместе сделали доброе дело», – отметил тогда глава Белогорска Станислав Мелюков.

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Нино Кохреидзе