Гало сфотографировали в небе над Константиновкой
Светящееся кольцо вокруг солнца заметили амурчане в небе над Константиновкой. Редкий оптический феномен успели сфотографировать.
«Какая-то на небе радиация», – прокомментировал автор снимка. Но позже предположил, что это гало.
То что это атмосферное оптическое явление подтвердили и в Амурском гидрометцентре.
«Это преломление света в связи с плотным облаком при относительно солнечной погоде в целом, как радуга. Кстати, появление гало в таких условиях говорит об укрупнении кристаллов в облаке и увеличении вероятности выпадения осадков в ближайшее время», – пояснила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.
Гало достаточно редкое явление. Его наблюдали в мае 2010 года жители Белогорска. Радуга окаймила диск солнца во время торжественной церемонии открытия памятника «Телега переселенцев».
«Это хороший знак. Значит, мы вместе сделали доброе дело», – отметил тогда глава Белогорска Станислав Мелюков.
Просмотров всего: 182