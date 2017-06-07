Из-за задержек на регулярных маршрутах Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартеров

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Отменить нерегулярные рейсы если по регулярным идут задержки. О такой возможности руководство Росавиации намерено предупредить представителей чартерных авиакомпаний, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Нерадько.

В последнее время проблемы часто возникают у компании «ВИМ-Авиа», которая массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Задержки перевозчик объяснял поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Также авиакомпания заявляла о сокращении чартерной программы до 15 июня.

«У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где еще раз предупредим о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», – пояснил Александр Нерадько.

Чиновник пояснил, что ведомство не имеет права ограничивать сертификат эксплуатанта или рекомендовать компании пересмотреть маршрутную сеть и график, поскольку это будет вмешательством в хозяйственную деятельность. Но ведомство может обратить внимание перевозчика на то, что парк воздушных судов не соответствует насыщенным графикам. В Росавиации также сообщили, что о возможных проблемах «ВИМ-Авиа» предупреждали до начала массовых задержек.

«Как мера – мы можем не подтверждать программу нерегулярных рейсов. Но если мы это сделаем и не подтвердим, то все издержки тогда лягут на нас, тогда к нам придут туристы и скажут: "На каком основании?" А авиакомпания, я думаю, славирует и скажет: "Да мы готовы вас перевезти, это Росавиация так делает», – предположил глава ведомства.

По данным Федерального агентства по туризму около двухсот тысяч человек купили туристические продукты на основе перевозок «ВИМ-Авиа». С задержками рейсов на данный момент столкнулись уже почти пять тысяч россиян.

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Нино Кохреидзе