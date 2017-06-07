Артисты юбилейной «Амурской осени» выступят в Шэньяне

О проведении концертов в городе Шеньян с начальником департамента культуры провинции Ляонин договорились министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова и президент фестиваля Сергей Новожилов. Вместе с российскими актерами, в Китай отправится и амурский коллектив.

Китайская сторона пообещала предоставить площадки для фестиваля кино и театра «Амурская осень». В 2017 году фестиваль станет юбилейным – пятнадцатым. Также на встрече обговорили гастроли в провинции одного из народных коллективов Амурской области. Какой именно коллектив отправится осенью в Китай пока не сообщают. Впервые артисты фестиваля посещали провинцию Ляонин в прошлом году.

Представители провинции Ляонин примут участие в международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Он пройдет в Благовещенске и Хэйхэ с 22 по 25 июня.

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Нино Кохреидзе