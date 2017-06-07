Внедорожник лег на бок на перекрестке Северная – Политехническая

В Благовещенске на пересечении улиц Северной и Политехнической столкнулись внедорожник и легковое авто. От удара Toyota Hilux Surf перевернулась на бок, а Toyota Corolla Fielder отлетела на ограждение. Пострадал рулевой «филдера», сообщил корреспондент ИА «Сканер».

По главной на этом участке улице Северной двигался от Театральной в направлении Чайковского двигался водитель автомобиля Toyota Hilux Surf. На пересечении с Политехнической путь ему преградил рулевой легкового автомобиля. Удар был достаточно жесткий. В результате внедорожник перевернулся на правый бок, а легковушка влетела в ограждение.

Помощь медиков потребовалась водителю «филдера». У мужчины черепно-мозговая травма. После осмотра его доставили в областную клиническую больницу.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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Нино Кохреидзе