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7 июня 2017, 21:33 3

Внедорожник лег на бок на перекрестке Северная – Политехническая

Внедорожник лег на бок на перекрестке Северная – Политехническая

В Благовещенске на пересечении улиц Северной и Политехнической столкнулись внедорожник и легковое авто. От удара Toyota Hilux Surf перевернулась на бок, а Toyota Corolla Fielder отлетела на ограждение. Пострадал рулевой «филдера», сообщил корреспондент ИА «Сканер».

По главной на этом участке улице Северной двигался от Театральной в направлении Чайковского двигался водитель автомобиля Toyota Hilux Surf. На пересечении с Политехнической путь ему преградил рулевой легкового автомобиля. Удар был достаточно жесткий. В результате внедорожник перевернулся на правый бок, а легковушка влетела в ограждение.

Помощь медиков потребовалась водителю «филдера». У мужчины черепно-мозговая травма. После осмотра его доставили в областную клиническую больницу.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Просмотров всего: 823

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    На филдере литьё китайское, "касиствиное"...

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Заманали. Утром Театральная застопорилась.... Машину купят, права купят, а как ездить - не купят.

  • виталя1979

    виталя1979
    46 минут назад

    Ну тут хз. Всякое бывает. Я вот тоже давно езжу и всегда видел, что все у меня складно получается. А недавно проехал со виоростепенной на главную и не затормозил. Хорошо никого не было. Потом думал об этом, но так и не понял - как это так. Хотя ездил там много раз. Наверное многие аварии - результат нашей жизни.

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