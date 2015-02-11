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Директор бассейна «Надежда» Виктор Левицкий уволился

Директор бассейна «Надежда» Виктор Левицкий уволился

Директор детско-юношеской спортивной школы № 1 уволился. Об этом стало известно 7 июня. Руководил учреждением Виктор Левицкий больше 2 лет. Новый директор бассейна «Надежда» пока не назначен.

«Левицкий В.А. написал заявление об увольнении. Учредитель в лице управления образования г. Благовещенска удовлетворил его просьбу», ­– сообщили в пресс-службе благовещенской администрации.

Руководить детской спортшколой № 1, которая больше известна как бассейн «Надежда», Виктор Левицкий начал в феврале 2015 года. На этом посту Виктор Левицкий сменил Николая Мещерова.

Летом 2015 года в бассейне «Надежда» провели ремонт. В здании детско-юношеской спортивной школы заменили отопительные и починили водопроводные трубы, поменяли плитку, поставили пластиковую мебель. В душевых заменили освещение, водопровод и санфаянс. В тренажёрном зале повесили и покрасили потолок, положили новое покрытие. Провели косметический ремонт кабинетов и лестниц. Также заменили плитку на крыльце.

В сентябре 2016 года в ДЮСШ № 1 вскрылись финансовые махинации. Член Общественной палаты Владислав Сикорский обвинил руководителя образовательного учреждения Виктора Левицкого в непрозрачной системе оплаты родителями занятий детей, в отсутствии электронного табло для проведения соревнований, в финансовых махинациях главного бухгалтера. В бассейне началась финансовая проверка, а в городском управлении образования Благовещенска тогда подтвердили, что ранее в учреждении уже выявляли нарушения финансовой дисциплины. Проверка показала, что заработная плата главного бухгалтера учреждения превышала установленный предельный размер, были установлены и факты предоставления недостоверных данных о фонде заработной платы и среднесписочной численности работников учреждения.

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#образование #спорт

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