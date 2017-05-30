На маршруте Москва – Благовещенск «Боинг-777» заменят на «Боинг-757»

Сообщение о замене воздушного судна «Боинг-777» на другой тип самолета на регулярном маршруте Москва – Благовещенск – Москва поступило в аэропорт Благовещенск от «ВИМ-Авиа». Руководство авиакомпании заверяет, что это мера временная.

Замену самолета с руководством авиакомпании обсудили на рабочей встрече министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло и генеральный директор «Аэропорта Благовещенск» Валерий Шлегель. Генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев, поясняя ситуацию с заменой воздушного судна, заверил, что данные меры носят временный характер.

«Ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» находится у нас на контроле, права пассажиров будут соблюдены в обязательном порядке, руководитель авиакомпании выразил активную позицию в продолжении рабочих отношений с Амурской областью, но при данных обстоятельствах вынужден временно принять решение о замене Boeing 777–200 на другой тип самолета Boeing 757 – 200. Так же Александр Кочнев добавил, что в случае превышения количества проданных билетов на рейс вместо самолета Boeing 757 – 200, будет отправлено в Благовещенск воздушное судно с повышенной компоновкой», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

«Боинг-777» может вместить от 305 до 550 пассажиров, тогда как вместимость самолета «Боинг-757» – до 280 пассажиров.

Впервые тяжелый самолет «Боинг-777» приземлился в Благовещенском аэропорту 28 декабря 2016 года. Ранее борт подобной модификации Благовещенск не принимал.

Просмотров всего: 493

#Амурская осень #областная власть #транспорт

распечатать

Нино Кохреидзе