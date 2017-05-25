После проверок муниципального имущества возбудили два уголовных дела

Нарушения по продаже земельных долей и незаконная приватизация – такие факты выявили в муниципалитетах. Об использовании муниципального имущества в области отчиталось региональное минимущество.

«У нас порой встают вопросы, что людей из бараков переселять некуда, после проверок оказывается, в муниципальном фонде квартиры имеются. Их и приватизируют, и продают, а деньги гуляют в неком теневом обороте. Деньги есть, ресурсы у муниципалитетов есть, а переселять людей – некуда! За подобные действия главы понесут персональную ответственность, в том числе и уголовную», - сказал на совещании губернатор Амурской области Александр Козлов..

«Мы проводили исследование по трем направлениям: земельные участки, квартиры и здания, работа муниципальных унитарных предприятий. К сожалению, мы выявили ряд нарушений. К примеру, нарушения по продаже земельных долей были выявлены в Дмитриевском сельском совете Ивановского района. Факты незаконной приватизации служебной квартиры выявлены в городе Зея, материалы для возбуждения уголовного дела переданы в следственный комитет. В поселке Прогресс муниципальное предприятие "Питание и торговля", в предбанкротном состоянии. Причина этому – отсутствие контроля со стороны местной администрации, информация также направлена в правоохранительные органы. В отношении бывшего директора МУП "Питание и торговля" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий», – рассказал министр имущественных отношений Сергей Ховрат.

Губернатор отметил, что персональную ответственность за использование имущества несут главы муниципалитетов и они должны принимать все меры по эффективному использованию земель и недвижимости.

«Согласно докладам, которые мне предоставляет министерство имущественных отношений, подготовленным совместно с правоохранительными структурами, не все главы добросовестно распоряжаются муниципальным имуществом. Все былые ваши заслуги будут меркнуть и гаснуть, если будут выявлены факты неэффективного использования имущества», – сказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

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Нино Кохреидзе