Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:47 0

После проверок муниципального имущества возбудили два уголовных дела

После проверок муниципального имущества возбудили два уголовных дела

Нарушения по продаже земельных долей и незаконная приватизация – такие факты выявили в муниципалитетах. Об использовании муниципального имущества в области отчиталось региональное минимущество.

«У нас порой встают вопросы, что людей из бараков переселять некуда, после проверок оказывается, в муниципальном фонде квартиры имеются. Их и приватизируют, и продают, а деньги гуляют в неком теневом обороте. Деньги есть, ресурсы у муниципалитетов есть, а переселять людей – некуда! За подобные действия главы понесут персональную ответственность, в том числе и уголовную», - сказал на совещании губернатор Амурской области Александр Козлов..

«Мы проводили исследование по трем направлениям: земельные участки, квартиры и здания, работа муниципальных унитарных предприятий. К сожалению, мы выявили ряд нарушений. К примеру, нарушения по продаже земельных долей были выявлены в Дмитриевском сельском совете Ивановского района. Факты незаконной приватизации служебной квартиры выявлены в городе Зея, материалы для возбуждения уголовного дела переданы в следственный комитет. В поселке Прогресс муниципальное предприятие "Питание и торговля", в предбанкротном состоянии. Причина этому – отсутствие контроля со стороны местной администрации, информация также направлена в правоохранительные органы. В отношении бывшего директора МУП "Питание и торговля" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий», – рассказал министр имущественных отношений Сергей Ховрат.

Губернатор отметил, что персональную ответственность за использование имущества несут главы муниципалитетов и они должны принимать все меры по эффективному использованию земель и недвижимости.

«Согласно докладам, которые мне предоставляет министерство имущественных отношений, подготовленным совместно с правоохранительными структурами, не все главы добросовестно распоряжаются муниципальным имуществом. Все былые ваши заслуги будут меркнуть и гаснуть, если будут выявлены факты неэффективного использования имущества», – сказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

Просмотров всего: 461

#губернатор #областная власть #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

На маршруте Москва – Благовещенск «Боинг-777» заменят на «Боинг-757»
Общество 2

Амурское управление судебных приставов возглавила Оксана Чернышёва
Общество

В Приамурье активно заключаются контракты на переселение граждан из аварийного жилья

сегодня, 17:20
В России и мире

В Англии мультимиллионер умер от заведённого собакой трактора