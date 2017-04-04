В амурском молоке обнаружили нитрофураны и антибиотики

Фото: alopecya.ru

В ходе мониторинга молока и молочной продукции на территории Приамурья в отобранных пробах обнаружили повышенное содержание нитрофуранов и антибиотиков. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

За 5 месяцев 2017 года специалисты отобрали и исследовали 38 проб молока и молочной продукции. В 9 из них нашли остатки запрещенных и вредных веществ. Оказалось, в амурских продуктах превышено содержание нитрофуранов. Это антибактериальные препараты широкого спектра действия, которые часто используются в ветеринарной практике. Также специалисты выявили антибиотики тетрациклинового ряда.

Выявленные вещества не запрещены, но превышенное их содержание может вызвать у человека проблемы со здоровьем, такие как кардиомиопатия или анемия.

Причиной попадания вредных веществ в продукцию чаще всего становится нарушение сроков сдачи молока. Чтобы антибиотик вывелся из организма животного требуется определенное время.

Предприятия на которых обнаружили образцы с нарушениями теперь находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.

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#здоровье #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе