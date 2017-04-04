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В амурском молоке обнаружили нитрофураны и антибиотики

В амурском молоке обнаружили нитрофураны и антибиотики
Фото: alopecya.ru

В ходе мониторинга молока и молочной продукции на территории Приамурья в отобранных пробах обнаружили повышенное содержание нитрофуранов и антибиотиков. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

За 5 месяцев 2017 года специалисты отобрали и исследовали 38 проб молока и молочной продукции. В 9 из них нашли остатки запрещенных и вредных веществ. Оказалось, в амурских продуктах превышено содержание нитрофуранов. Это антибактериальные препараты широкого спектра действия, которые часто используются в ветеринарной практике. Также специалисты выявили антибиотики тетрациклинового ряда.

Выявленные вещества не запрещены, но превышенное их содержание может вызвать у человека проблемы со здоровьем, такие как кардиомиопатия или анемия.

Причиной попадания вредных веществ в продукцию чаще всего становится нарушение сроков сдачи молока. Чтобы антибиотик вывелся из организма животного требуется определенное время.

Предприятия на которых обнаружили образцы с нарушениями теперь находятся в режиме усиленного лабораторного контроля.

Просмотров всего: 1149

#здоровье #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    А почему нельзя назвать предприятия, секретно?Почему люди за вредную продукцию платят деньги и не имеют право знать, этих недобросовестных производителей,зачем нам надо заботиться об их прибылях,они вредят нашему здоровью.

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Бл..ди, а не производители, чтобы они захлебнулись в своем молоке

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Поддержу. Огласите производителей!

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Мне это нравится! Мы, значит, выявили вредителя, знаем кто он такой, но вам, уважаемые, потребители не скажем. По закону, если знаешь о преступлении и этому никак не препятствуешь, то ты становишься сам преступником.Ок!

  • Asom

    Asom
    1 час назад



    превышенное их содержание может вызвать у человека проблемы со здоровьем, такие как кардиомиопатия



    Из вики:

    течение кардиомиопатий крайне неблагоприятно: сердечная недостаточность неуклонно прогрессирует, велика вероятность аритмических, тромбоэмболических осложнений и внезапной смерти. После диагностики дилатационной кардиомиопатии 5-летняя выживаемость составляет 30 %. При планомерном лечении возможна стабилизация состояния на неопределенный срок. Наблюдаются случаи, превышающие 10-летнюю выживаемость пациентов, после проведения операций трансплантации сердца. Хирургическое лечение субаортального стеноза при гипертрофической кардиомиопатии хотя и дает несомненный положительный результат, но сопряжено с высоким риском гибели пациента во время или вскоре после операции (умирает каждый 6-й прооперированный). Женщинам, больным кардиомиопатиями, следует воздержаться от беременности ввиду высокой вероятности материнской смертности.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Скорее всего мега фермы, в которые область вложила кучу бюджетных денег.

  • архивная

    архивная
    59 минут назад

    да это подсудное дело,травить людей,надеюсь производителей озвучат и накажут по заслугам.

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    системник

    Скорее всего мега фермы, в которые область вложила кучу бюджетных денег.



    А названия у этих ферм имеются? Куда деньги вложили?

  • Maikl

    Maikl
    26 минут назад

    Соглашусь с мнением многих, мы в праве знать этих производителей..

    Почему такое пренебрежительное отношение к своим покупателям??

  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    Что-то мало нашли.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    11 минут назад

    а что с курицей амурского бройлера?? есть можно? кто знает?

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    АнТиТруш

    а что с курицей амурского бройлера?? есть можно? кто знает?



    Есть можно. Но последствия непредсказуемы.



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