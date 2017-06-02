В амурском погрануправлении официально подтвердили назначение нового начальника

Начальником пограничного управления ФСБ России по Амурской области назначен генерал-лейтенант Олег Луцких. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще 18 мая.

Нового начальника уже представили сотрудникам управления, руководству области и взаимодействующих структур. Генерал-лейтенант Олег Луцких прибыл в Амурскую область и приступил к исполнению обязанностей с 29 мая 2017 года, сообщает пресс-служба амурского пограничного управления.

Олег Анатольевич родился в 1963 году в Новосибирской области, в 1984 году окончил высшее пограничное училище, в 1995 году Военную академию.

В период с 2005 по 2011 годы возглавлял пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, с декабря 2011 года и до назначения на новую должность руководил пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области.

Женат, имеет двух сыновей.

За время прохождения службы награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране государственной границы».

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#Амурская осень #военные

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Нино Кохреидзе