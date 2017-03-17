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В Благовещенске читали стихи Пушкина на разных языках

В Благовещенске читали стихи Пушкина на разных языках

К празднованию дня рождения Александра Сергеевича Пушкина присоединились иностранные студенты, проходящие обучение в Благовещенске. 6 июня в областном центре звучали стихотворения на фарси, арабском, китайском и других языках.

Праздник провели на площадке перед Амурской областной научной библиотекой. Стихотворения Пушкина читали курсанты ДВОКУ, студенты БГПУ и другие. Не всегда выступления иностранцев были успешными, но зрители прощали чтецам все их недостатки.

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#жизнь #культура #праздники

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