Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:38 0

В Приамурье выпустили альбом с фотографиями детей войны и их историями

В Приамурье выпустили альбом с фотографиями детей войны и их историями

Фотографии амурских детей войны разместили в историческом альбоме, который так и называется «Дети войны». Издание презентовали в доме ветеранов Благовещенска. Альбом создали на собственные деньги члены клуба «Просвещение», который занимается военно-патриотическим воспитанием в школах. В него включили снимки амурчан, прошедших войну, а также воспоминания ветеранов.

Фотоальбом выпустили в одном экземпляре. На его оформление ушло около двух недель. Он находится в комнате боевой славы дома ветеранов. В дальнейшем его планируют пополнять.

«Я училась в школе, школа была от нас далеко. Ходили 8 километров пешком, носили на себе продукты, но старались учиться. Мы очень хотели учиться. А когда кончилась война, мы, конечно, эти 8 километров бежали, радовались, плакали», – рассказала ветеран Великой Отечественной войны Мария Кантемирова.

«Работа была сделана огромнейшая, нужна была какая-то настойчивость, какой-то подход к людям. Это нужно было сделать обязательно, потому что стало как-то забываться немножко о войне», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Раиса Соснина.

Просмотров всего: 44

#жизнь #память

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Благовещенске читали стихи Пушкина на разных языках
Общество 1

Амурчан приглашают на экскурсии в Албазино
Общество

Жителям микрорайона Северный в Свободном вернут воду
Общество 1

Белогорск проводит конкурс на лучший видеоролик о городе