В Приамурье выпустили альбом с фотографиями детей войны и их историями

Фотографии амурских детей войны разместили в историческом альбоме, который так и называется «Дети войны». Издание презентовали в доме ветеранов Благовещенска. Альбом создали на собственные деньги члены клуба «Просвещение», который занимается военно-патриотическим воспитанием в школах. В него включили снимки амурчан, прошедших войну, а также воспоминания ветеранов.

Фотоальбом выпустили в одном экземпляре. На его оформление ушло около двух недель. Он находится в комнате боевой славы дома ветеранов. В дальнейшем его планируют пополнять.

«Я училась в школе, школа была от нас далеко. Ходили 8 километров пешком, носили на себе продукты, но старались учиться. Мы очень хотели учиться. А когда кончилась война, мы, конечно, эти 8 километров бежали, радовались, плакали», – рассказала ветеран Великой Отечественной войны Мария Кантемирова.

«Работа была сделана огромнейшая, нужна была какая-то настойчивость, какой-то подход к людям. Это нужно было сделать обязательно, потому что стало как-то забываться немножко о войне», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Раиса Соснина.

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#жизнь #память

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Екатерина PL