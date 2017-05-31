Амурское управление судебных приставов возглавила Оксана Чернышёва

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Амурское областное управление Федеральной службы судебных приставов после отстранения Алексея Гришина возглавила Оксана Чернышёва. Согласно приказу, ее назначили исполняющей обязанности руководителя с 5 июня, приказ в областное ведомство пришел вечером 6 июня. До этого Оксана Анатольевна занимала должность заместителя руководителя управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, Благовещенский городской суд принял решение об отстранении от должности и. о. руководителя управления ФССП Алексея Гришина и его руководителя Владимира Бондарева. Позже стало известно, что их подозревают в растрате вверенного им чужого имущества. Согласно материалам уголовного дела, было растрачено 38 тысяч рублей.

К вечеру, 5 июня, в областном управлении не был назначен исполняющий обязанности вместо отстраненного исполняющего обязанности. Из трех заместителей в управлении на тот момент работала только Оксана Чернышёва. Приказ из Москвы амурские приставы получили 6-го числа.

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Василий Кленин