В Приамурье активно заключаются контракты на переселение граждан из аварийного жилья

На 1 июня в Амурской области заключены контракты на переселение граждан из 1 120 жилых помещений, находящихся в аварийном фонде. О ходе реализации программы переселения амурчан из «авариек» губернатору Приамурья Александру Козлову доложил министр ЖКХ региона Сергей Гордеев. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«По состоянию на 1 июня заключены контракты на расселение 1 120 жилых помещений, площадь которых 47,7 тысячи квадратных метров. До 1 сентября 2017 года планируется расселить 33,9 тысячи квадратных метров жилья, находящегося в аварийном жилищном фонде (825 жилых помещений)», – сказал губернатору министр.

Александр Козлов напомнил, что выделение дополнительного финансирования в размере 1,6 миллиарда рублей из средств фонда содействия реформирования ЖКХ позволило Приамурью увеличить объем расселения аварийного жилья в три раза. Руководитель области поинтересовался проблемными моментами в работе, способными сорвать выполнение программы переселения.

«Сейчас в программе переселения участвует 18 территорий Амурской области. Имеются заключенные контракты, но мы понимаем, что не всегда строительные организации в срок выполняют свои обязательства. Вызывают ли какие-либо опасения организации?» – поинтересовался Александр Козлов.

Замминистра ЖКХ области Ольга Рытова сообщила губернатору, что все подрядчики говорят о том, что поставленные задачи будут исполнены, а работы будут выполнены в срок; граждане без промедления смогут переехать из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры.

«Если рассматривать муниципалитеты, то основная масса переселяемых граждан, конечно, сосредоточена в Благовещенске. В областном центре финансированием обеспечены контракты на переселение более чем 29 тысяч квадратных метров жилья, находящегося в аварийном жилфонде. По 13,4 тысячи квадратных метров уже заключены контракты сроком исполнения до 1 сентября 2017 года, оставшиеся будут завершены позднее», – отметила Ольга Рытова.

«Если мы хотим помочь людям переехать из бараков в новое жилье, каждый руководитель на своей территории должен трудиться для того, чтобы скорейшими темпами реализовать программу. Деньги есть, главное – работать», – в заключение совещания подчеркнул губернатор.

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Александр Авдеев