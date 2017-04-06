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В Амурской области выпускники сдали ЕГЭ по физике и литературе

В среду, 7 июня, выпускники одиннадцатых классов Амурской области сдавали ЕГЭ по физике и литературе. Знания в точной науке показали 1 102 человека, в гуманитарной – 167. В Амурской области ЕГЭ по физике находится на втором месте в списке самых популярных экзаменов среди амурских школьников. На первом – обществознание.

Министр образования и науки области Марина Селюч выразила надежду, что физику выбрали те выпускники, которые в будущем планируют остаться в Амурской области и coбиpaютcя зaнимaтьcя paкeтными кoмплeкcaми и кocмoнaвтикoй, ядepнoй физикoй и нанотexнoлoгиями, а также желающие работать в тяжeлoй пpoмышлeннocти, cтpoитeльcтвe, cудостроeнии, медицине и в сельском хозяйстве. В настоящий момент на территории региона эти специальности – одни из самых востребованных.

Для организации ЕГЭ 7 июня было задействовано 39 пунктов проведении экзаменов, в 29 пунктах использовались новые технологии.

Помещения, в которых проходили экзамены, были предварительно обследованы специальной комиссией, замечаний у проверяющих не возникло. Все аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения, во всех велась трансляция, в том числе в 120-ти – в режиме онлайн. За порядком следили 69 членов государственной экзаменационной комиссии, 72 общественных наблюдателя.

В целом экзамен прошел в штатном режиме: технических сбоев не выявлено, со стороны школьников попыток воспользоваться запрещенными методами также зарегистрировано не было.

Продолжительность обоих экзаменов составила 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение школьной программы по физике, составляет 36, по литературе – 32.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 22 июня. Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются до 24 июня в региональном центре обработки информации по адресу: город Благовещенск, улица Октябрьская, 155, сообщает региональный минобр.

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#школа

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